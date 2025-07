Am frühen Mittwochmorgen sind zwei Autos auf der L1100 zwischen Neckarweihingen und Poppenweiler frontal zusammengestoßen.

Emanuel Hege 16.07.2025 - 08:08 Uhr

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Pkw am frühen Morgen auf der Landesstraße 1100 in Höhe der Schleuse Poppenweiler sind zwei Menschen verletzt worden. Die genaue Schwere ihrer Verletzungen ist laut Polizei noch unklar. Beide wurden in Krankenhäuser gebracht.