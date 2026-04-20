Landtag in Baden-Württemberg AfD fordert Landtagsvize-Posten ein
Die AfD macht der CDU erneut Avancen – und richtet sich auf die Rolle in der Opposition ein. Dazu gibt es in der Fraktion neues Führungspersonal.
Die AfD macht der CDU erneut Avancen – und richtet sich auf die Rolle in der Opposition ein. Dazu gibt es in der Fraktion neues Führungspersonal.
CDU-Chef Manuel Hagel hat eine Option, zumindest wenn es nach der AfD geht. Man stehe sowohl für eine Koalition als auch zur Tolerierung einer CDU-Minderheitsregierung bereit, sagt AfD-Landeschef Emil Sänze, egal, ob diese von Manuel Hagel oder dem bisherigen Innenminister Thomas Strobl geführt werde. Das freilich hat die AfD auch im Wahlkampf immer wieder erklärt gehabt, und der parteiintern gestärkte Landeschef Manuel Hagel hatte keinen Zweifel daran gelassen, dass er davon nichts wissen möchte.