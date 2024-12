Die FDP will nach vielen Jahren Opposition endlich regieren. Fraktionschef Rülke hat bereits genaue Vorstellungen. Dabei ist gar nicht gewiss, ob die Liberalen wieder in den Landtag einziehen.

red/dpa/lsw 26.12.2024 - 10:08 Uhr

FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke will eine Koalition mit den Grünen im Südwesten mit aller Kraft verhindern. „Im Jahr 2026 will ich die FDP in Baden-Württemberg in die Regierungsverantwortung führen, und zwar in einer bürgerlichen Koalition, möglichst in einer schwarz-gelben Regierung“, sagte Rülke der Deutschen Presse-Agentur. „Wenn das nicht reicht, in einer Deutschlandkoalition mit der SPD - auf jeden Fall ohne die Grünen.“