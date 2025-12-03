Zwischenrufe, Schreie, Störungen - dass bei Landtagsdebatten zum Haushalt mal die Emotionen hochkochen, ist nicht ungewöhnlich. Was ein AfD-Abgeordneter sich diesmal leistet, schon.
03.12.2025 - 12:48 Uhr
Ein AfD-Abgeordneter hat sich im Landtag mit seiner selten aggressiven Rhetorik einen Ordnungsruf eingehandelt. Ob er nicht „einmal kurz die Fresse halten“ könne, schrie der Parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Fraktion, Daniel Lindenschmid, im Plenum dem CDU-Abgeordneten Raimund Haser entgegen.