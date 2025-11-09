Ein unscheinbarer Gang unter der Erde sorgt im Landtag für politischen Sprengstoff. Warum die AfD nun sogar vors Verfassungsgericht zieht.
09.11.2025 - 08:51 Uhr
Im Stuttgarter Landtag gibt es Zoff - nicht nur im Plenarsaal, wo sich regelmäßig die Abgeordneten streiten, sondern auch eine Etage tiefer. Ein unterirdischer Gang erregt die Gemüter, genauer gesagt die Frage, der zu dem Tunnel Zutritt hat. Klingt wie eine Parlamentsposse. Aber es geht auch, wie so oft, um den richtigen Umgang mit der AfD.