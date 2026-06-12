Landtag: Keinen Fußbreit für die AfD

Im neu gewählten Landtag demonstriert die AfD ein Selbstbewusstsein, das sich aus ihrer Rolle als stärkster Oppositionskraft herleitet. Für die beiden Regierungsfraktionen Grüne und CDU, aber auch für die gebeutelte SPD stellt sich die Frage nach dem Umgang mit einer Partei, die darauf abzielt, die liberale Demokratie auszuhebeln. Im Kern kann die Antwort nur lauten, der Partei alle verfassungsmäßigen Rechte zuzugestehen – ein gegenläufiges Gebaren stieße auf den Einspruch des Verfassungsgerichtshofs –, zugleich der AfD aber eine Integration in den parlamentarischen Alltag zu verweigern. Eine Normalisierung der AfD liefe unweigerlich darauf hinaus, die Welt des Grundgesetzes in Schutt und Asche zu legen. Das erste Opfer einer solchen Politik wäre die Union, die über eine Kooperation mit der zutiefst nationalistischen AfD ihre Seele und am Ende ihre Existenz verlöre.

Das Wort von der liberalen Demokratie klingt inzwischen abgenutzt – als wäre es eine Leerformel. Es ist aber keine. Liberale Demokratie bedeutet, gewisse vorstaatlich verankerte Rechte, die sich um den Begriff der Menschenwürde ranken, als unhintergehbar anzuerkennen. Die Sicherung dieser Grundrechte obliegt den Verfassungsgerichten, die anders entscheiden können, als dies ein – oftmals wetterwendischer – Volkswille vielleicht will. Zwar werden immer wieder Vorwürfe laut, die Verfassungsgerichte zeigten sich übergriffig und mischten sich unstatthaft in die Politik ein; umgekehrt verhält es sich jedoch so, dass die Politik schwierige Entscheidungen auf die Judikative abwälzt. Eine unabhängige Justiz gehört zu den Grundpfeilern der liberalen Demokratie. Dazu zählen ebenso die Pressefreiheit oder der Schutz von Minderheiten.

Parteien aus dem Spektrum, das vom Rechtspopulismus bis zum Rechtsextremismus reicht, pfeifen auf diese Regeln. Sie feiern den Volkswillen – allerdings nur so lange, wie sie glauben, ihn manipulieren zu können. Letztlich steuern sie auf einen Zustand der Regellosigkeit zu, die es einer autoritären Hand erlaubt, nach Belieben zu verfahren. Die Welt, in die die AfD Deutschland führen möchte, ist – bei allen Unterschieden im Einzelnen – jene von Donald Trump, Wladimir Putin oder des erfreulicherweise gescheiterten Viktor Orbán, der ausreichend kenntlich gemacht hatte, was eine „illiberale Demokratie“ bedeutet.

Die AfD zählt zu dieser dunklen Welt. Dennoch mag sie im Landtag entsprechend den Gepflogenheiten Ausschussvorsitzende stellen. Nachdem der Landesverfassungsschutz sie als rechtsextremistischer Verdachtsfall beobachtet, hat sie bei der Kontrolle der Geheimdienste jedoch nichts verloren, und das Parlament mit einem Vizepräsidenten zu repräsentieren, steht ihr ebenfalls nicht zu. Die AfD versucht sich in der Methode Tarnen und Täuschen. Das taten schon die Nazis, die zeitweise auch einen „Weg der Legalität“ zu beschreiten behaupteten. Nun lässt sich die AfD nicht in toto als Wiedergänger der NSDAP fassen, wenngleich führende Figuren in der Partei unverhohlen an die NS-Symbolik anknüpfen. Aber die Geschichte hält doch Lehren bereit. Ist der Geist des Nationalismus aus der Flasche, wird es schmerzhaft, ihn wieder einzufangen.

Bloße Beschämung ist zu wenig

Eines ist jedoch vor allem den Regierungsfraktionen im Landtag aufzugeben: Deren übergroße Mehrheit darf nicht dazu verführen, die Opposition und damit auch die AfD als irrelevant abzutun. Aus Sicht von Grünen und CDU ist die SPD marginalisiert, und die AfD: das sind die Nazis. Die bloße Beschämung des Gegners ist zu wenig. Die AfDler betreiben im Landtag viel Selbstinszenierung und erzählen allerlei krauses Zeug. Aber es gibt Gründe, weshalb sie gewählt wurden. Sie kennzeichnen jene Stellen im oftmals diffusen politischen Gewoge, wo es die eigenen, demokratischen Positionen zu schärfen gilt. Rechtspopulisten und Rechtsextreme schlägt man nicht, indem man ihre Forderungen aufnimmt. Doch wo sie Symptome für Fehlentwicklungen sind, gilt es hinzuschauen.