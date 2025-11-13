Landtag SPD befürchtet „Dumping-Pflege“
An Stelle von regelmäßigen Kontrollen nur noch Stichproben bei Pflegeheimen – die Politik ist sich komplett uneins über den Sinn solch einer Maßnahme.
An Stelle von regelmäßigen Kontrollen nur noch Stichproben bei Pflegeheimen – die Politik ist sich komplett uneins über den Sinn solch einer Maßnahme.
Bewohner, Betreiber und Beiräte von Heimbewohnern haben den Entwurf des Sozialministeriums zum Gesetz für Teilhabe- und Pflegequalität heftig kritisiert. Sie bemängeln dass die Qualitätskontrollen in Pflegeheimen deutlich herunterfahren und die Mitwirkungsrechte der Bewohner beschnitten werden. Die Landesregierung verweist auf den Bürokratieabbau.