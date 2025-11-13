Landtag: SPD befürchtet „Dumping-Pflege“

CDU sieht im Gesetz einen „großen Wurf“

In der ersten Beratung des Landtages lobten die Regierungsfraktionen Grüne und CDU den Gesetzesentwurf als „großen Wurf“, so Tim Bückner (CDU). Heftigen Gegenwind gab es hingegen von AfD und SPD. Florian Wahl (SPD) sieht die Gefahr, dass Baden-Württemberg zum Ort „für Dumping-Pflege“ werde und kritisierte, dass sich die Landesregierung aus ihrer Verantwortung für schwache Menschen verabschiede. Die AFD orakelte, dass die Regierung bei den Wahlen ihren Denkzettel für dieses Gesetz bekommen werde. Seitens der FDP erklärte Jochen Haußmann, dass seine Partei schon vor sieben Jahren vergleichbares wie nun vorgesehen verlangt habe.