Landtagspräsident Strobel „Nicht jede Dummheit ist gleich ein Angriff auf die Demokratie“
Landtagspräsident Thomas Strobl (CDU) über sein neues Amt und wie er es erreichen will, „dass Debatten mit Würde, Stil und Anstand geführt werden“.
Landtagspräsident Thomas Strobl (CDU) über sein neues Amt und wie er es erreichen will, „dass Debatten mit Würde, Stil und Anstand geführt werden“.
Vom Innenminister zum Landtagspräsidenten: Thomas Strobl (CDU) will seine politische Erfahrung nun in den Dienst des Parlaments stellen. Ein Gespräch über Kritik an seiner Person, die Grenzen demokratischer Opposition, seine Positionierung zur AfD und seinen Plan für einen widerstandsfähigeren Landtag.