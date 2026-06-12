Landtagspräsident Strobel: „Nicht jede Dummheit ist gleich ein Angriff auf die Demokratie“

Vom Innenminister zum Landtagspräsidenten: Thomas Strobl (CDU) will seine politische Erfahrung nun in den Dienst des Parlaments stellen. Ein Gespräch über Kritik an seiner Person, die Grenzen demokratischer Opposition, seine Positionierung zur AfD und seinen Plan für einen widerstandsfähigeren Landtag.

Herr Strobl, Sie waren Parteichef, Innenminister, Vize-Regierungschef – immer in der Mitte der Macht. Ist das Amt des Landtagspräsidenten für Sie ein Neuanfang oder ein Rückzug?

Der Landtagspräsident repräsentiert die erste Gewalt und führt die Geschäfte des Landtags. Einen Rückzug bedeutet dieses Amt, das ich mit Demut und Respekt angetreten habe, sicher nicht. In Zeiten, in denen unsere Demokratie unter Druck ist, ist das eine besondere Aufgabe. Ich habe mir vorgenommen, unsere Demokratie mit allen Möglichkeiten, die dieses Amt bietet, zu schützen, zu sichern und zu stabilisieren. Dieser Aufgabe will ich mich mit meiner Erfahrung und mit meiner ganzen Leidenschaft widmen.

Bei Ihrer Wahl haben 52 Abgeordnete gegen Sie gestimmt. Beginnen Sie mit einem Vertrauensproblem?

Überhaupt nicht. Mehr als 100 Abgeordnete haben mich ja gewählt. Selbstverständlich arbeite ich daran, auch das Vertrauen derer zu erhalten, die mich nicht gewählt haben. Freilich bin ich von einer sehr starken Mehrheit unterstützt.

Der SPD-Fraktionschef sagt, die Ablehnung habe auch mit dem staatsanwaltschaftlichen Durchsuchungsbefehl für das Innenministerium 2022 zu tun und mit Ihrem Vergleich des Untersuchungsausschusses zur Polizei mit einem Soufflé. Wie viel davon hängt Ihnen noch nach?

Nichts. Das ist allenfalls ein Blasenthema, das immer wieder vergeblich aufzuwärmen versucht wird.

Der Untersuchungsausschuss gilt als schärfstes Kontrollinstrument des Parlaments. Haben Sie mit dem Soufflé-Vergleich nicht genau den Landtag abgewertet, dessen Würde Sie heute schützen sollen?

Ich habe damals nicht den Untersuchungsausschuss als Soufflé bezeichnet, sondern unberechtigte Vorwürfe, die mir gemacht wurden. Wenn ich zurückschaue, was manche Leute seinerzeit über mich in die Welt gesetzt haben, muss ich sagen: So ganz falsch war der Vergleich nicht.

So lange SPD und AfD nicht zusammenarbeiten, kann die Opposition im neuen Landtag allein weder öffentliche Ausschusssitzungen noch Untersuchungsausschüsse durchsetzen. Wie schützen Sie das Kontrollrecht des Parlaments?

Zunächst einmal gilt in einer Demokratie das Mehrheitsprinzip. Und zum zweiten sind Abgeordnete, ob sie nun der Opposition oder der Regierungsmehrheit angehören, nur ihrem Gewissen unterworfen. Das Gesetz formuliert die Aufgabe des Präsidenten sehr schön: Er führt sein Amt überparteilich und gerecht. Genauso beabsichtige ich es zu tun: überparteilich und gerecht.

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Sie haben das Wort gerecht genannt. Ist es gerecht, der AfD als größter Oppositionsfraktion einen Sitz im Präsidium zu verweigern?

Es ist auf jeden Fall eine Entscheidung, die in einer Demokratie mit Mehrheit getroffen wird. Es gibt ja keinen Anspruch, gewählt zu werden. Die Abgeordneten wählen einen Präsidenten oder eine Vizepräsidentin, so wie sie ihrem Gewissen verpflichtet sind. Ob das dann eine gerechte Entscheidung ist? Jedenfalls ist es eine sparsame, übrigens die sparsamste in ganz Deutschland. Ob es den Steuerzahler so sehr gefreut hätte, wenn wir neben dem Präsidenten noch drei oder vier Vizepräsidenten gestellt hätten, sei dahingestellt.

Die AfD-Fraktion hat dieselben parlamentarischen Rechte wie jede andere Fraktion. Gleichzeitig sagen viele Demokraten, dass sie genau diese Rechte nutzt, um das System zu bekämpfen. Wo machen Sie als Landtagspräsident die Grenze fest zwischen legitimer Opposition und Angriff auf die Demokratie?

Extremistische Parteien sagen zuweilen offen, dass sie die Möglichkeiten der Demokratie nutzen, um die Demokratie zu zerstören. Daher brauchen wir eine wehrhafte Demokratie. Ich werde alle Fraktionen überparteilich und korrekt behandeln. Freilich werde ich nicht zulassen, dass man das Parlament diskreditiert oder demokratische Institutionen der Lächerlichkeit preisgibt. Das ist das Geschäftsmodell extremistischer Parteien. Allerdings ist nicht jede Unhöflichkeit, nicht jede Dummheit, nicht einmal jeder Irrsinn gleich ein Angriff auf die Demokratie. Die Demokratie erlaubt schon, Unsinn zu erzählen. Der Präsident wird aber darauf achten, dass Debatten mit Würde, Stil und einem gewissen Anstand geführt werden.

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Würden Sie für schärfere Sanktionsmöglichkeiten im Parlament plädieren?

Das könnte ein Hebel sein, nicht der einzige, freilich ein Baustein. Ich habe bereits Vorstellungen, die ich aber öffentlich noch nicht äußern möchte. Zunächst will ich mich mit den Fraktionen besprechen. Klar ist: Die Zeiten haben sich geändert, darauf müssen wir uns auch im Parlament einstellen. Der Landtag stellt sich resilienter auf.

Fehlt dem Landtag die liberale Stimme der FDP?

Das haben die Wählerinnen und Wähler so entschieden – und sie werden ihre Gründe haben.

Wie erleben Sie die Debatte um Diätenerhöhungen? Der Bundestag hat anders als der Landtag entschieden.

Das entscheiden die Parlamente mit der jeweiligen Mehrheit. Das kann in einem föderalen System übrigens unterschiedlich entschieden werden. In der jüngsten Landtagsdebatte hat es dazu von allen Seiten hörenswerte Argumente gegeben.

Ihre Amtsvorgängerin und jetzige Stellvertreterin, Muhterem Aras (Grüne), hat den Landtag stärker geöffnet und beispielsweise die Gesprächsreihe „Wertsachen“ initiiert. Welche Akzente wollen Sie setzen?

Ein offener Landtag ist unser gemeinsamer Weg, der wird fortgesetzt. Auch das Thema Erinnerungskultur ist außerordentlich wichtig. Hinzu kommt, dass wir diese Demokratie viel stärker verteidigen müssen. Wir haben unerfreuliche Entwicklungen, etwa bei politisch motivierter Kriminalität oder beim Antisemitismus. Es lässt mich nicht ruhen, dass wir gerade in Deutschland einen zunehmenden Antisemitismus haben. Darauf werde ich einen Fokus legen.

Woran sollen die Bürgerinnen und Bürger im Land in einem Jahr erkennen, dass der Landtagspräsident Thomas Strobl ein guter Landtagspräsident ist?

Wenn es uns wie gerade in den ersten Sitzungen des Landtags weiter gelingt, dass im Landtag faire Debatten mit Würde und Stil geführt werden, wäre das schon ziemlich gut. Wenn es gelänge, dass wir unsere Demokratie stärken, für viele Menschen interessant machen, vielleicht sogar Begeisterung und Leidenschaft für die Parlamentarische Demokratie wecken können, dann wäre das doch schon mal ganz gut.

Neu im Amt

Landesparlament

Von 2016 bis 2026 war Thomas Strobl (66) Innenminister des Landes Baden-Württemberg und stellvertretender Ministerpräsident. Nach der Landtagswahl am 8. März wurde der CDU-Politiker erst einfacher Abgeordneter im Landtag und dann zum Präsidenten des Parlaments gewählt.

Karriere

Strobl war von 2011 bis 2023 Vorsitzender der CDU-Baden-Württemberg. Von 2012 bis 2022 war der gelernte Jurist einer von fünf stellvertretenden Vorsitzenden der CDU Deutschlands. Ab 2014 war Strobl einer der stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, bis er 2016 aus dem Bundestag, dem er seit 1998 angehörte, ausschied.