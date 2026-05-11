14.000 Euro im Monat, Dienstwagen und kaum Pflichttermine – ein Vizepräsidenten-Posten im Landtag ist begehrt. Die AfD beansprucht einen solchen, die anderen Fraktionen blockieren.
Die AfD hat – wie es in Baden-Württemberg parlamentarische Gepflogenheit ist - als größte Oppositionsfraktion die Besetzung eines stellvertretenden Parlamentspräsidenten beansprucht und dafür mit Joachim Kuhs auch einen Personalvorschlag gemacht. Die Regierungsfraktionen von Grünen und CDU haben aber bereits angekündigt, neben dem Landtagspräsidenten – gesetzt als Kandidat ist Thomas Strobl (CDU) – nur einen Vizepräsidenten oder eine Vizepräsidentin der Grünen zu wählen. Damit soll ein Vertreter der AfD an der Spitze des Parlaments verhindert werden. Auch die SPD will keinen AfD-Vizepräsidenten. Damit wollen Grüne, CDU und SPD verhindern, dass ein AfD-Vizepräsident auf die Sitzungsleitung und Landtagsdebatten politisch Einfluss nimmt – also etwa unflätige Zwischenrufe nicht sanktioniert oder in hitzigen Debatten vom Präsidentenpult aus parteiisch für die AfD agiert.