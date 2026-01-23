In der Landeshauptstadt werden von Samstag an rund 368.000 Wahlbenachrichtigungen versendet. Im Rathaus ist am Montag bereits ein Wahllokal eingerichtet.
23.01.2026 - 15:36 Uhr
Sechs Wochen vor der Landtagswahl am 8. März startet die Landeshauptstadt die Aussendung der Wahlbenachrichtigungen. Sie gehen laut Wahlamt am 23. Januar zur Post, die ersten Benachrichtigungen können daher je nach Zustellung am Samstag, 24. Januar, in den Briefkästen liegen. Für die Zustellung wurde die Deutsche Post AG von der Stadt beauftragt.