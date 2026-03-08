Im Laufe des Sonntagabends liegen die ersten Ergebnisse der Landtagswahl in Altheim vor. Wie ging die letzte Wahl aus, und wer kandidiert?

Am Sonntag wird auch in Altheim der neue Landtag gewählt. Mit Ergebnissen wird im Laufe des Sonntagabends gerechnet. Stand jetzt sind allerdings noch keine Wahlbezirke ausgezählt. Welche Partei ist in Altheim traditionell stark? Und wer steht 2026 zur Wahl? Das beantwortet dieser Text schon jetzt. Spannend: Bei der Landtagswahl 2026 gilt erstmals ein neues Wahlrecht mit Erst- und Zweitstimme wie bei der Bundestagswahl. Wir aktualisieren diesen Beitrag mit den neuesten Zwischenergebnissen aus Altheim, sobald sie vorliegen. Klicken Sie hier, um den aktuellsten Stand neu zu laden.

Die Landtagswahl 2021 in Altheim Bei der Landtagswahl am 14. März 2021 holte die CDU in Altheim die meisten Stimmen (48,1 Prozent). Das folgende Schaubild zeigt die Stimmenanteile aller damals angetretenen Parteien:

Die Abstimmung vom Sonntag ist auch eine über die bisherige grün-schwarze Landesregierung. 2021 kamen beide Parteien in Altheim zusammen auf 69,5 Prozent.

Wer Altheim bislang im Landtag vertritt

Altheim liegt im Wahlkreis Ehingen. Zuletzt wurde der Wahlkreis im Landtag vertreten von:

Manuel Hagel für die CDU

Diese Kandidierenden treten bei der Landtagswahl 2026 an.

Altheim gehört bei der Landtagswahl zum Wahlkreis Ehingen. Alle Ergebnisse aus dem Wahlkreis und alle gewonnenen Mandate finden Sie im Laufe der Wahlnacht hier. Zum Wahlkreis gehören: Allmendingen - Altheim - Altheim (Alb) - Amstetten - Asselfingen - Ballendorf - Beimerstetten - Berghülen - Bernstadt - Blaubeuren - Breitingen - Börslingen - Dornstadt - Ehingen (Donau) - Emeringen - Emerkingen - Griesingen - Grundsheim - Hausen am Bussen - Heroldstatt - Holzkirch - Laichingen - Langenau - Lauterach - Lonsee - Merklingen - Munderkingen - Neenstetten - Nellingen - Nerenstetten - Oberdischingen - Obermarchtal - Oberstadion - Rammingen - Rechtenstein - Rottenacker - Schelklingen - Setzingen - Untermarchtal - Unterstadion - Unterwachingen - Weidenstetten - Westerheim - Westerstetten - Öllingen - Öpfingen.

Im Wahlkreis Ehingen treten die folgenden Direktkandidierenden an:

Lisa-Marie Späth für die SPD

Manfred Spähn für die Partei „Bündnis Deutschland“

Manuel Hagel für die CDU

Markus Treß für das BSW

Michael Scheffler für die AfD

Nicklas Boden für die Linke

Tobias Hocke-Beck für die Grünen

Ulrich Stoll für die Freien Wähler

Uwe Schwarz für die FDP

Wie haben die anderen Wahlkreise und Gemeinden in Baden-Württemberg bei der vergangenen Landtagswahl abgestimmt? Geben Sie die gewünschte Gemeinde oder den gewünschten Wahlkreis in das folgende Suchfeld ein, um direkt zu den Ergebnissen zu kommen.

Unsere gesamte Berichterstattung zur Landtagswahl 2026 finden Sie hier. Dieser Text wurde automatisch erstellt. Weil bei der Landtagswahl in diesem Jahr landesweit 21 Parteien und Listen in Baden-Württemberg antreten, fassen wir für eine bessere Übersichtlichkeit in unseren Grafiken die kleinsten Parteien unter „Sonstige“ zusammen.

