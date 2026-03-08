Im Laufe des Sonntagabends liegen die ersten Ergebnisse der Landtagswahl in Altlußheim vor. Wie ging die letzte Wahl aus, und wer kandidiert?

Am Sonntag wird auch in Altlußheim der neue Landtag gewählt. Mit Ergebnissen wird im Laufe des Sonntagabends gerechnet. Stand jetzt sind allerdings noch keine Wahlbezirke ausgezählt. Welche Partei ist in Altlußheim traditionell stark? Und wer steht 2026 zur Wahl? Das beantwortet dieser Text schon jetzt. Spannend: Bei der Landtagswahl 2026 gilt erstmals ein neues Wahlrecht mit Erst- und Zweitstimme wie bei der Bundestagswahl. Wir aktualisieren diesen Beitrag mit den neuesten Zwischenergebnissen aus Altlußheim, sobald sie vorliegen. Klicken Sie hier, um den aktuellsten Stand neu zu laden.

Die Landtagswahl 2021 in Altlußheim Bei der Landtagswahl am 14. März 2021 holten die Grünen in Altlußheim die meisten Stimmen (27,4 Prozent). Das folgende Schaubild zeigt die Stimmenanteile aller damals angetretenen Parteien:

Die Abstimmung vom Sonntag ist auch eine über die bisherige grün-schwarze Landesregierung. 2021 kamen beide Parteien in Altlußheim zusammen auf 51,2 Prozent.

Wer Altlußheim bislang im Landtag vertritt

Altlußheim liegt im Wahlkreis Schwetzingen. Zuletzt wurde der Wahlkreis im Landtag vertreten von:

Andre Baumann für die Grünen

Daniel Born für die SPD

Andreas Sturm für die CDU

Wahlbeteiligung 2021 in Altlußheim

Die Wahlbeteiligung in Altlußheim lag bei der vergangenen Landtagswahl bei 61,9 Prozent. In ganz Baden-Württemberg gingen 63,8 Prozent der Wahlberechtigten zur Wahl.

Diese Kandidierenden treten bei der Landtagswahl 2026 an.

Altlußheim gehört bei der Landtagswahl zum Wahlkreis Schwetzingen. Alle Ergebnisse aus dem Wahlkreis und alle gewonnenen Mandate finden Sie im Laufe der Wahlnacht hier. Zum Wahlkreis gehören: Altlußheim - Brühl - Eppelheim - Hockenheim - Ketsch - Neulußheim - Oftersheim - Plankstadt - Reilingen - Schwetzingen.

Im Wahlkreis Schwetzingen treten die folgenden Direktkandidierenden an:

Alexander Mitsch für die Partei „Werteunion“

Andre Baumann für die Grünen

Andreas Sturm für die CDU

Holger Höfs für die FDP

Karlheinz Kolb für die AfD

Mara Zeltmann für die Linke

Vincent Kilian für die SPD

Yannick Hild für die Partei „Volt“

Wie haben die anderen Wahlkreise und Gemeinden in Baden-Württemberg bei der vergangenen Landtagswahl abgestimmt? Geben Sie die gewünschte Gemeinde oder den gewünschten Wahlkreis in das folgende Suchfeld ein, um direkt zu den Ergebnissen zu kommen.

Unsere gesamte Berichterstattung zur Landtagswahl 2026 finden Sie hier. Dieser Text wurde automatisch erstellt. Weil bei der Landtagswahl in diesem Jahr landesweit 21 Parteien und Listen in Baden-Württemberg antreten, fassen wir für eine bessere Übersichtlichkeit in unseren Grafiken die kleinsten Parteien unter „Sonstige“ zusammen.

Alle Ergebnisse der Landtagswahl

Automatisiert Wir berichten die Ergebnisse der Landtagswahl 2026 für alle Gemeinden und Wahlkreise in Baden-Württemberg und ordnen sie detailliert ein. Alles zu unseren Quellen und unserer Methodik lesen Sie hier.

Team Simon Koenigsdorff, Jan Georg Plavec, Chiara Sterk (Redaktion), Christian Frommeld, Michael Schlenter (Entwicklung).