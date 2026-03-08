Im Laufe des Sonntagabends liegen die ersten Ergebnisse der Landtagswahl in Bodman-Ludwigshafen vor. Wie ging die letzte Wahl aus, und wer kandidiert?

Am Sonntag wird auch in Bodman-Ludwigshafen der neue Landtag gewählt. Mit Ergebnissen wird im Laufe des Sonntagabends gerechnet. Stand jetzt sind allerdings noch keine Wahlbezirke ausgezählt. Welche Partei ist in Bodman-Ludwigshafen traditionell stark? Und wer steht 2026 zur Wahl? Das beantwortet dieser Text schon jetzt. Spannend: Bei der Landtagswahl 2026 gilt erstmals ein neues Wahlrecht mit Erst- und Zweitstimme wie bei der Bundestagswahl. Wir aktualisieren diesen Beitrag mit den neuesten Zwischenergebnissen aus Bodman-Ludwigshafen, sobald sie vorliegen. Klicken Sie hier, um den aktuellsten Stand neu zu laden.

Die Landtagswahl 2021 in Bodman-Ludwigshafen Bei der Landtagswahl am 14. März 2021 holten die Grünen in Bodman-Ludwigshafen die meisten Stimmen (37,4 Prozent). Das folgende Schaubild zeigt die Stimmenanteile aller damals angetretenen Parteien:

Die Abstimmung vom Sonntag ist auch eine über die bisherige grün-schwarze Landesregierung. 2021 kamen beide Parteien in Bodman-Ludwigshafen zusammen auf 60,8 Prozent.

Wer Bodman-Ludwigshafen bislang im Landtag vertritt

Bodman-Ludwigshafen liegt im Wahlkreis Singen. Zuletzt wurde der Wahlkreis im Landtag vertreten von:

Saskia Frank für die Grünen

Bernhard Eisenhut für die AfD

Hans-Peter Storz für die SPD

Wahlbeteiligung 2021 in Bodman-Ludwigshafen

Die Wahlbeteiligung in Bodman-Ludwigshafen lag bei der vergangenen Landtagswahl bei 66,4 Prozent. In ganz Baden-Württemberg gingen 63,8 Prozent der Wahlberechtigten zur Wahl.

Diese Kandidierenden treten bei der Landtagswahl 2026 an.

Bodman-Ludwigshafen gehört bei der Landtagswahl zum Wahlkreis Singen. Alle Ergebnisse aus dem Wahlkreis und alle gewonnenen Mandate finden Sie im Laufe der Wahlnacht hier. Zum Wahlkreis gehören: Aach - Bodman-Ludwigshafen - Büsingen am Hochrhein - Eigeltingen - Engen - Gailingen am Hochrhein - Gottmadingen - Hilzingen - Hohenfels - Mühlhausen-Ehingen - Mühlingen - Orsingen-Nenzingen - Rielasingen-Worblingen - Singen (Hohentwiel) - Steißlingen - Stockach - Tengen - Volkertshausen.

Im Wahlkreis Singen treten die folgenden Direktkandidierenden an:

Bernhard Eisenhut für die AfD

Christoph Stetter für die CDU

Giuliana Ioannidis für die SPD

John-Eric Löser für die Linke

Nico Klemann für die FDP

Nils Carstensen für die Partei „Volt“

Ralph Schneider für die Partei „Werteunion“

René Frey für das BSW

Saskia Frank für die Grünen

Wie haben die anderen Wahlkreise und Gemeinden in Baden-Württemberg bei der vergangenen Landtagswahl abgestimmt? Geben Sie die gewünschte Gemeinde oder den gewünschten Wahlkreis in das folgende Suchfeld ein, um direkt zu den Ergebnissen zu kommen.

Unsere gesamte Berichterstattung zur Landtagswahl 2026 finden Sie hier. Dieser Text wurde automatisch erstellt. Weil bei der Landtagswahl in diesem Jahr landesweit 21 Parteien und Listen in Baden-Württemberg antreten, fassen wir für eine bessere Übersichtlichkeit in unseren Grafiken die kleinsten Parteien unter „Sonstige“ zusammen.

