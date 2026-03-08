Im Laufe des Sonntagabends liegen die ersten Ergebnisse der Landtagswahl in Bühl vor. Wie ging die letzte Wahl aus, und wer kandidiert?

Am Sonntag wird auch in Bühl der neue Landtag gewählt. Mit Ergebnissen wird im Laufe des Sonntagabends gerechnet. Stand jetzt sind allerdings noch keine Wahlbezirke ausgezählt. Welche Partei ist in Bühl traditionell stark? Und wer steht 2026 zur Wahl? Das beantwortet dieser Text schon jetzt. Spannend: Bei der Landtagswahl 2026 gilt erstmals ein neues Wahlrecht mit Erst- und Zweitstimme wie bei der Bundestagswahl. Wir aktualisieren diesen Beitrag mit den neuesten Zwischenergebnissen aus Bühl, sobald sie vorliegen. Klicken Sie hier, um den aktuellsten Stand neu zu laden.

Die Landtagswahl 2021 in Bühl Bei der Landtagswahl am 14. März 2021 holten die Grünen in Bühl die meisten Stimmen (33,7 Prozent). Das folgende Schaubild zeigt die Stimmenanteile aller damals angetretenen Parteien:

Die Abstimmung vom Sonntag ist auch eine über die bisherige grün-schwarze Landesregierung. 2021 kamen beide Parteien in Bühl zusammen auf 62,1 Prozent.

Wer Bühl bislang im Landtag vertritt

Bühl liegt im Wahlkreis Baden-Baden. Zuletzt wurde der Wahlkreis im Landtag vertreten von:

Hans-Peter Behrens für die Grünen

Cornelia von Loga für die CDU

Wahlbeteiligung 2021 in Bühl

Die Wahlbeteiligung in Bühl lag bei der vergangenen Landtagswahl bei 65,1 Prozent. In ganz Baden-Württemberg gingen 63,8 Prozent der Wahlberechtigten zur Wahl.

Diese Kandidierenden treten bei der Landtagswahl 2026 an.

Bühl gehört bei der Landtagswahl zum Wahlkreis Baden-Baden. Alle Ergebnisse aus dem Wahlkreis und alle gewonnenen Mandate finden Sie im Laufe der Wahlnacht hier. Zum Wahlkreis gehören: Baden-Baden - Bühl - Bühlertal - Hügelsheim - Lichtenau - Ottersweier - Rheinmünster - Sinzheim.

Im Wahlkreis Baden-Baden treten die folgenden Direktkandidierenden an:

Beate Ando für die Partei „Volt“

Cornelia von Loga für die CDU

Emile Yadjo-Scheuerer für die SPD

Jennifer Lehoux-Wäldele für die Freien Wähler

Joachim Heck für die Grünen

Karl-Georg Degenhardt für die FDP

Kurt Hermann für die AfD

Lothar Tatzik für die Linke

Wie haben die anderen Wahlkreise und Gemeinden in Baden-Württemberg bei der vergangenen Landtagswahl abgestimmt? Geben Sie die gewünschte Gemeinde oder den gewünschten Wahlkreis in das folgende Suchfeld ein, um direkt zu den Ergebnissen zu kommen.

Unsere gesamte Berichterstattung zur Landtagswahl 2026 finden Sie hier. Dieser Text wurde automatisch erstellt. Weil bei der Landtagswahl in diesem Jahr landesweit 21 Parteien und Listen in Baden-Württemberg antreten, fassen wir für eine bessere Übersichtlichkeit in unseren Grafiken die kleinsten Parteien unter „Sonstige“ zusammen.

Alle Ergebnisse der Landtagswahl

Automatisiert Wir berichten die Ergebnisse der Landtagswahl 2026 für alle Gemeinden und Wahlkreise in Baden-Württemberg und ordnen sie detailliert ein. Alles zu unseren Quellen und unserer Methodik lesen Sie hier.

Team Simon Koenigsdorff, Jan Georg Plavec, Chiara Sterk (Redaktion), Christian Frommeld, Michael Schlenter (Entwicklung).