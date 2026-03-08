In der Alten Kanzlei wollte die FDP feiern. Doch schon von der ersten Prognose an, gibt es wenig Hoffnung auf den Einzug in den Landtag. Manchen ist an diesem Abend zum Heulen zumute.
Glauben möchte es in der Alten Kanzlei in Stuttgart, so richtig keiner. Eigentlich hatten die Liberalen gehofft, hier den Wiedereinzug in den Landtag feiern zu können. Als die ersten Prognosen über die Bildschirme laufen und der FDP-Balken bei 4,5 Prozent stehen bleibt, ist jedoch das Entsetzen mit Händen zu greifen. Ebenso groß ist es darüber, dass die SPD danach nur bei 5,5 Prozent und noch weiter als in den Voraussagen in der Wählergunst gesunken ist. Jubel hingegen gibt es, dass auch Die Linke in dieser ersten Momentaufnahme nicht den Sprung in den Landtag geschafft hat. Und Entsetzen über die deutlich gestiegenen Zahlen für die AfD.