Im Laufe des Sonntagabends liegen die ersten Ergebnisse der Landtagswahl in Deizisau vor. Wie ging die letzte Wahl aus, und wer kandidiert?

Am Sonntag wird auch in Deizisau der neue Landtag gewählt. Welche Partei ist in Deizisau traditionell stark? Und wer steht 2026 zur Wahl? Das beantwortet dieser Text schon jetzt. Spannend: Bei der Landtagswahl 2026 gilt erstmals ein neues Wahlrecht mit Erst- und Zweitstimme wie bei der Bundestagswahl.

Die Landtagswahl 2021 in Deizisau Bei der Landtagswahl am 14. März 2021 holten die Grünen in Deizisau die meisten Stimmen (34,6 Prozent). Das folgende Schaubild zeigt die Stimmenanteile aller damals angetretenen Parteien:

Die Abstimmung vom Sonntag ist auch eine über die bisherige grün-schwarze Landesregierung. 2021 kamen beide Parteien in Deizisau zusammen auf 59,3 Prozent.

Wer Deizisau bislang im Landtag vertritt

Deizisau liegt im Wahlkreis Kirchheim. Zuletzt wurde der Wahlkreis im Landtag vertreten von:

Andreas Schwarz für die Grünen

Natalie Pfau-Weller für die CDU

Andreas Kenner für die SPD

Wahlbeteiligung 2021 in Deizisau

Die Wahlbeteiligung in Deizisau lag bei der vergangenen Landtagswahl bei 70,5 Prozent. In ganz Baden-Württemberg gingen 63,8 Prozent der Wahlberechtigten zur Wahl.

Diese Kandidierenden treten bei der Landtagswahl 2026 an.

Deizisau gehört bei der Landtagswahl zum Wahlkreis Kirchheim. Alle Ergebnisse aus dem Wahlkreis und alle gewonnenen Mandate finden Sie im Laufe der Wahlnacht hier. Zum Wahlkreis gehören: Altbach - Baltmannsweiler - Bissingen an der Teck - Deizisau - Dettingen unter Teck - Erkenbrechtsweiler - Hochdorf - Holzmaden - Kirchheim unter Teck - Köngen - Lenningen - Lichtenwald - Neidlingen - Notzingen - Oberboihingen - Ohmden - Owen - Plochingen - Unterensingen - Weilheim an der Teck - Wendlingen am Neckar - Wernau (Neckar).

Im Wahlkreis Kirchheim treten die folgenden Direktkandidierenden an:

Andreas Schwarz für die Grünen

Anil Besli für die Linke

Bernd Rieg für die Partei „Werteunion“

Heinrich Brinker für das BSW

Markus Berthold für die AfD

Marvin Clauß für die Partei „Volt“

Natalie Pfau-Weller für die CDU

Nicole Falkenstein für die FDP

Tonja Brinks für die SPD

Unsere gesamte Berichterstattung zur Landtagswahl 2026 finden Sie hier.

