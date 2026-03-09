 
Landtagswahl 2026 Die Wahl im Kreis Böblingen in Schaubildern

Landtagswahl 2026: Die Wahl im Kreis Böblingen in Schaubildern
1
In welchen Gemeinden ist welche Partei vorne? Foto: Chiara Sterk

Die Landtagswahl ist entschieden, jetzt folgen die Details. Welche Kommune hat wie gewählt? Wo sind die Grünen besonders stark, wo die AfD? Ein Überblick in Diagrammen und Landkarten.

Zwar sind die Grünen im Gesamtergebnis der Landtagswahl knapp vorne, doch im Kreis Böblingen setzten sich die Direktkandidaten der CDU durch.

 

Im Wahlkreis 5 (Böblingen) gewann Regina Dvořák-Vučetić mit 30,6 Prozent der Stimmen und verwies Thekla Walker (Grüne, 26,6 Prozent) auf Rang zwei. Noch deutlicher war Albrecht Stickel im Wahlkreis 6 (Leonberg-Herrenberg) vorne. Der Herrenberger CDU-Stadtrat holte 34,8 Prozent, der Grüne Peter Seimer kam auf 28,7 Prozent.

1. Die Ergebnisse der Erststimmen

Wahlkreis Böblingen

Wahlkreis Leonberg

2. Die Ergebnisse der Zweitstimmen

Wahlkreis Böblingen

Wahlkreis Leonberg

3. Die Zweitstimmen-Gewinner in den einzelnen Kommunen

Hier zeigt sich ein recht ausgeglichenes Bild im Kreis Böblingen.

4. Hier sind die Grünen besonders stark

In den meisten Kommunen im Kreis Böblingen bekamen die Grünen mehr als 30 Prozent der Zweitstimmen.

5. Hier ist die CDU besonders stark

Auffällig bei den Christdemokraten: In den meisten Städten gab es weniger Stimmen als im ländlichen Raum.

6. Hier ist die AfD besonders stark

In vier Gemeinden erreichte die AfD mehr als 20 Prozent der Zweitstimmen.

7. So sieht die Stimmenverteilung bei der SPD aus

Insgesamt ein desaströses Ergebnis für die SPD, selbst in Böblingen und Sindelfingen kamen die Sozialdemokraten nicht einmal auf sieben Prozent.

8. So sieht die Stimmenverteilung bei der FDP aus

Die FDP hat den Einzug ins den Landtag verpasst, die Verluste im Vergleich zu 2021 sind auch im Kreis Böblingen deutlich.

9. So sieht die Stimmenverteilung bei der Linken aus

Die Linke hat auf den Einzug gehofft, blieb aber deutlich unter fünf Prozent – im Kreis Böblingen sogar in der Regel unter vier Prozent.

