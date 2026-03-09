Landtagswahl 2026 Die Wahl im Kreis Böblingen in Schaubildern
Die Landtagswahl ist entschieden, jetzt folgen die Details. Welche Kommune hat wie gewählt? Wo sind die Grünen besonders stark, wo die AfD? Ein Überblick in Diagrammen und Landkarten.
Zwar sind die Grünen im Gesamtergebnis der Landtagswahl knapp vorne, doch im Kreis Böblingen setzten sich die Direktkandidaten der CDU durch.