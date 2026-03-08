Im Laufe des Sonntagabends liegen die ersten Ergebnisse der Landtagswahl in Dietenheim vor. Wie ging die letzte Wahl aus, und wer kandidiert?

Am Sonntag wird auch in Dietenheim der neue Landtag gewählt. Mit Ergebnissen wird im Laufe des Sonntagabends gerechnet. Stand jetzt sind allerdings noch keine Wahlbezirke ausgezählt. Welche Partei ist in Dietenheim traditionell stark? Und wer steht 2026 zur Wahl? Das beantwortet dieser Text schon jetzt. Spannend: Bei der Landtagswahl 2026 gilt erstmals ein neues Wahlrecht mit Erst- und Zweitstimme wie bei der Bundestagswahl. Wir aktualisieren diesen Beitrag mit den neuesten Zwischenergebnissen aus Dietenheim, sobald sie vorliegen. Klicken Sie hier, um den aktuellsten Stand neu zu laden.

Die Landtagswahl 2021 in Dietenheim Bei der Landtagswahl am 14. März 2021 holte die CDU in Dietenheim die meisten Stimmen (29,4 Prozent). Das folgende Schaubild zeigt die Stimmenanteile aller damals angetretenen Parteien:

Die Abstimmung vom Sonntag ist auch eine über die bisherige grün-schwarze Landesregierung. 2021 kamen beide Parteien in Dietenheim zusammen auf 57,4 Prozent.

Wer Dietenheim bislang im Landtag vertritt

Dietenheim liegt im Wahlkreis Ulm. Zuletzt wurde der Wahlkreis im Landtag vertreten von:

Michael Joukov-Schwelling für die Grünen

Martin Rivoir für die SPD

Wahlbeteiligung 2021 in Dietenheim

Die Wahlbeteiligung in Dietenheim lag bei der vergangenen Landtagswahl bei 54,3 Prozent. In ganz Baden-Württemberg gingen 63,8 Prozent der Wahlberechtigten zur Wahl.

Diese Kandidierenden treten bei der Landtagswahl 2026 an.

Dietenheim gehört bei der Landtagswahl zum Wahlkreis Ulm. Alle Ergebnisse aus dem Wahlkreis und alle gewonnenen Mandate finden Sie im Laufe der Wahlnacht hier. Zum Wahlkreis gehören: Balzheim - Blaustein - Dietenheim - Erbach - Hüttisheim - Illerkirchberg - Illerrieden - Schnürpflingen - Staig - Ulm.

Im Wahlkreis Ulm treten die folgenden Direktkandidierenden an:

Anke Hillmann-Richter für die FDP

Bastian Röhm für die Tierschutzpartei

Daniel Rottmann für die AfD

Falk Hirschel für die Piratenpartei

Mario Schneider für die CDU

Michael Joukov für die Grünen

Mustafa Süslü für die Linke

Steffen Reik für die SPD

Uwe Hoffmann für das BSW

