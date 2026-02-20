Landtagswahl 2026: „Ein cooler Hund“ – Gregor Gysi überzeugt in Ludwigsburg auch Nicht-Linke

Als Ingrid Petri zu Beginn ihrer Rede die „Genossinnen und Genossen“ begrüßt, rutscht einer älteren Frau vor der Bühne ein leises „Oh Gott“ heraus. Es ist nicht das klassische Linken-Publikum, auf das die Direktkandidatin des Wahlkreises Bietigheim am Donnerstagnachmittag trifft. Petri wird allerdings verschmerzen können, dass sie auf dem Arsenalplatz nicht im Zentrum der Aufmerksamkeit steht. Das Zugpferd ist der Mann, der später spricht: Gregor Gysi. Das Linken-Urgestein zieht am Donnerstag sogar Leute an, die seine Partei bei der Landtagswahl gar nicht wählen wollen.

„Den Gysi finde ich super, aber wählen werde ich wahrscheinlich trotzdem die Grünen“, sagt eine Frau Mitte 60, die gemeinsam mit einer Freundin deshalb noch einen kurzen Abstecher Richtung Innenstadt macht, als die drei Direktkandidaten aus den Wahlkreisen sprechen. „Er ist ein gestandener Politiker, drückt sich gut aus und hat viele richtige Ansichten.“

Gysi nennt Friedrich Merz einen „Duckmäuser“

Auf der Bühne zeigt sich Gysi entspannt und routiniert, greift in seiner Rede die ganz großen Themen auf. Dem Politiker gehen viele Dinge auf die Nerven: Milliardäre und soziale Ungleichheit, klassisch linke Kernthemen. Aber auch zur Außenpolitik hat er klare Standpunkte, ärgert sich etwa über die Anbiederung von Kanzler Friedrich Merz, dem „Duckmäuser“, an US-Präsident Donald Trump.

Beim alterstechnisch wie politisch gemischten Publikum kommen seine Ansichten unterschiedlich gut an. Gerade in Sachen Aufrüstung oder Naher Osten halten sich einige ältere Semester mit dem Applaus doch eher zurück. Dass von der schwarz-roten Bundesregierung nur „nach unten gespart“ werde, also staatliche Leistungen gekürzt, Konzerne und Superreiche aber geschont würden, unterstützen dagegen fast alle, ebenso seine klare Ablehnung der AfD, deren Lösungen „blanker Unsinn“ seien.

Auf dem Arsenalplatz sprach Gysi vor rund 400 Menschen. Foto: Andreas Essig

Und die Lacher hat der 78-Jährige ohnehin immer auf seiner Seite. Etwa wenn er der Regierung Scholz Überforderung bescheinigt, der Regierung Merz vorwirft, die gleiche Überforderung nur übertünchen zu wollen, und deshalb zum Fazit kommt, die „einzige Regierung, die nicht überfordert wäre, wäre eine unter meiner Führung – kleiner Scherz“. In diesen Momenten ist er unabhängig von den Inhalten „einfach ein cooler Hund“, wie ihn ein Mann im Publikum lachend nennt.

Es gibt eine neue Generation Linken-Wähler

„Er weiß natürlich, wie er hier rüberkommen will, und macht das sehr gut“, sagen Anne und Jil, beide Studentinnen an der PH Ludwigsburg, die stellvertretend für eine neue Generation Linken-Wählerinnen stehen. Früher hätten sie die Grünen gewählt, bei der vergangenen Bundestagswahl dann zum ersten Mal links. Nicht zuletzt deshalb wird es die Linke in diesem Jahr wohl erstmals in den Landtag schaffen. „Es braucht politisch einfach neue Impulse, und die bieten die Linken“, erklärt Anne, und Jil nickt zustimmend.

Das sieht auch ein Mann so, der angibt, Grünen-Wähler zu sein, und seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will. „Gysi hat Recht, wenn er sagt, dass die Linke soziale Themen anspricht, die ohne sie im Landtag nicht stattfinden“, sagt er, schränkt aber ein: „Wobei ich das dem Özdemir schon auch zutraue.“

Dass Gregor Gysi selbst Letzteres ein wenig anders sieht, überrascht nicht. „Ob Grüne oder CDU mehr Stimmen bekommen, ist doch letztlich egal, die sind sich so ähnlich“, befindet der Berliner, wenn er den Wahlkampf-Modus einschaltet. „Es braucht frischen Wind aus der Opposition. Baden-Württemberg hat in jeder Hinsicht die Linke verdient.“