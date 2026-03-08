Im Laufe des Sonntagabends liegen die ersten Ergebnisse der Landtagswahl in Freiberg am Neckar vor. Wie ging die letzte Wahl aus, und wer kandidiert?

Am Sonntag wird auch in Freiberg am Neckar der neue Landtag gewählt. Mit Ergebnissen wird im Laufe des Sonntagabends gerechnet. Stand jetzt sind allerdings noch keine Wahlbezirke ausgezählt. Welche Partei ist in Freiberg am Neckar traditionell stark? Und wer steht 2026 zur Wahl? Das beantwortet dieser Text schon jetzt. Spannend: Bei der Landtagswahl 2026 gilt erstmals ein neues Wahlrecht mit Erst- und Zweitstimme wie bei der Bundestagswahl. Wir aktualisieren diesen Beitrag mit den neuesten Zwischenergebnissen aus Freiberg am Neckar, sobald sie vorliegen. Klicken Sie hier, um den aktuellsten Stand neu zu laden.

Die Landtagswahl 2021 in Freiberg am Neckar Bei der Landtagswahl am 14. März 2021 holten die Grünen in Freiberg am Neckar die meisten Stimmen (34,8 Prozent). Das folgende Schaubild zeigt die Stimmenanteile aller damals angetretenen Parteien:

Die Abstimmung vom Sonntag ist auch eine über die bisherige grün-schwarze Landesregierung. 2021 kamen beide Parteien in Freiberg am Neckar zusammen auf 58,4 Prozent.

Wer Freiberg am Neckar bislang im Landtag vertritt

Freiberg am Neckar liegt im Wahlkreis Bietigheim-Bissingen. Zuletzt wurde der Wahlkreis im Landtag vertreten von:

Tayfun Tok für die Grünen

Tobias Vogt für die CDU

Wahlbeteiligung 2021 in Freiberg am Neckar

Die Wahlbeteiligung in Freiberg am Neckar lag bei der vergangenen Landtagswahl bei 69,2 Prozent. In ganz Baden-Württemberg gingen 63,8 Prozent der Wahlberechtigten zur Wahl.

Diese Kandidierenden treten bei der Landtagswahl 2026 an.

Freiberg am Neckar gehört bei der Landtagswahl zum Wahlkreis Bietigheim-Bissingen. Alle Ergebnisse aus dem Wahlkreis und alle gewonnenen Mandate finden Sie im Laufe der Wahlnacht hier. Zum Wahlkreis gehören: Affalterbach - Benningen am Neckar - Besigheim - Bietigheim-Bissingen - Erdmannhausen - Erligheim - Freiberg am Neckar - Freudental - Gemmrigheim - Großbottwar - Hessigheim - Ingersheim - Kirchheim am Neckar - Löchgau - Marbach am Neckar - Mundelsheim - Murr - Oberstenfeld - Pleidelsheim - Steinheim an der Murr - Walheim.

Im Wahlkreis Bietigheim-Bissingen treten die folgenden Direktkandidierenden an:

Cal Engelhardt für die Partei „Volt“

Daniel Haas für die SPD

Gerd Bogisch für die ÖDP

Ingrid Petri für die Linke

Paul Wien für die FDP

Reno Geisler für die AfD

Tayfun Tok für die Grünen

Tobias Vogt für die CDU

