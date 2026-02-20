 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Region
  4. Landkreis Esslingen

  6. Gregor Gysi in Esslingen: „Gute Politik ist das beste Argument für Demokratie“

Landtagswahl 2026 Gregor Gysi in Esslingen: „Gute Politik ist das beste Argument für Demokratie“

Landtagswahl 2026: Gregor Gysi in Esslingen: „Gute Politik ist das beste Argument für Demokratie“
1
Wie vielerorts in diesen Tagen, sorgte Gregor Gysi in Esslingen für ein volles Haus. Foto: Roberto Bulgrin

Wenn Gregor Gysi in diesen Tagen Wahlkampf für die Linke macht, spricht er meist vor vollen Hallen. So war das nun auch im Esslinger Neckar Forum.

Es gab eine Zeit, da galten Auftritte von Linken-Politikern in Baden-Württemberg nicht unbedingt als Heimspiele. Doch vor der Wahl am 8. März sieht sich die Partei im Aufwind, viele erwarten ihren Einzug in den Landtag. Zu den populärsten Gesichtern der Linkspartei zählt Gregor Gysi. Über Generationen und politische Lager hinweg genießt er Ansehen, als Alterspräsident und dienstältester Abgeordneter im Bundestag verkörpert er ein Stück parlamentarischer Demokratie. Als der 78-Jährige nun im Esslinger Neckar Forum ans Mikrofon trat, war der Saal mit mehr als 900 Plätzen restlos besetzt – bis ins Foyer standen die Zuhörer. Immer wieder gab es Szenenapplaus.

 

Wenn Gregor Gysi spricht, will er einlösen, was er von allen Politikern erwartet: „Jeder sollte den Anspruch haben, so zu sprechen, dass mindestens 95 Prozent der Menschen ihn verstehen.“ Er formuliert pointiert, spitzt gerne auch mal zu, gibt sich unprätentiös, und weil bei ihm auch Selbstironie mitschwingt, wirkt er nahbar.

Das zeigt sich schon, als er im Hotel eincheckt und von einer Gruppe junger Leute spontan um ein Selfie gebeten wird. Gysi posiert, und einer der jungen Leute ruft im Hinausgehen: „Oh, mein Gott – was für ein Glück.“ Hinterher erklärt der Politiker, dass er sich um solche Momente zwar nicht reiße: „Schlimmer wäre jedoch, wenn keiner mehr ein Foto wollte.“

Gysi in Esslingen: Will mit guter politischer Arbeit überzeugen

Gregor Gysi nimmt kein Blatt vor den Mund. Foto: Roberto Bulgrin

Dass seine Partei in Bund und Land zugelegt hat, liegt für Gregor Gysi auch an der Schwäche der Konkurrenz: „Die Regierung Scholz war überfordert, die Regierung Merz versucht zu verstecken, dass sie überfordert ist.“ Dabei sei es in diesen Zeiten umso wichtiger, mit guter politischer Arbeit zu überzeugen: „Ich verstehe nicht, weshalb man mehr darüber nachdenkt, welche Gesundheitsleistungen man streichen könnte, und nicht lieber versucht, unser Gesundheitssystem endlich zu verbessern.“ Überlegungen, beim Bürgergeld zu kürzen, kontert Gysi mit der Forderung nach mehr sozialer Gerechtigkeit: „Die reichsten fünf Menschen besitzen in Deutschland so viel wie 42 Millionen. Das ist nicht hinnehmbar.“ So dekliniert er unterschiedlichste Politikbereiche durch: Er fordert Bildungsgerechtigkeit, ein Bildungssystem, das junge Menschen bestmöglich auf ihre Zukunft vorbereitet, er plädiert für uneingeschränkte Teilhabe an Kultur und Sport. Er warnt vor den Gefahren künstlicher Intelligenz und er setzt mit Blick auf den Ukrainekrieg auf Dialog statt Waffen.

Unsere Empfehlung für Sie

Kreis Esslingen: Drei Wahlkreise und ein Sonderfall – Was man zur Landtagswahl wissen sollte

Kreis Esslingen Drei Wahlkreise und ein Sonderfall – Was man zur Landtagswahl wissen sollte

Zur Landtagswahl am 8. März sind im Kreis Esslingen mehr als 360 000 Menschen aufgerufen, ihre Stimme abzugeben.

Gysi fordert eine Rückbesinnung auf die Ideale der sozialen Marktwirtschaft, und er warnt vor großen Versprechungen, die nicht erfüllt werden und damit am Ende für mehr Frust sorgen: „Wir müssen wieder lernen, Realitäten zu wählen.“ Dass er sich um die Zukunft der Demokratie sorgt, verhehlt er nicht. Klar ist für ihn: „Gute Politik ist das beste Argument für unsere Demokratie und gegen rechte Parteien.“

Dabei denkt Gregor Gysi auch an häufigere Volksentscheide, wobei er sich einen Seitenhieb auf die Esslinger Kommunalpolitik nicht verkneifen kann: „Ich habe gehört, dass es hier vor Jahren schon mal einen Bürgerentscheid zur Stadtbibliothek gab, der dann nicht umgesetzt wurde. Das geht gar nicht.“ Für die Landtagswahl erhofft sich Gysi den Einzug seiner Partei ins Parlament: „Das würde der politischen Debatte gut tun. Bisher kommen nur die Meinungen der Mitte und von Rechtsaußen zur Geltung. Wenn wir mit linken Positionen erfolgreich sind, ist das auch ein Zeichen an die anderen Parteien, über ihre Politik nachzudenken.“

Esslinger Landtagskandidat der Linken: „Würde ist nicht verhandelbar“

Gregor Gysi im Gespräch mit den Linke-Kandidaten Clara Meier und Martin Auerbach (von links). Foto: Roberto Bulgrin

Gregor Gysi warb im Neckar Forum für einen lebendigen politischen Dialog, und er stellte sich auf der Bühne zusammen mit den Landtagskandidaten Martin Auerbach (Esslingen) und Clara Meier (Nürtingen) Fragen aus dem Publikum. Auerbach machte deutlich, dass seine Partei genau wie er und seine Nürtinger Mit-Kandidatin „für eine Politik steht, die soziale Sicherheit stärkt und rechte Hetze klar zurückweist“ und die für eine verlässliche Haltung stehe. Und er betonte: „Würde ist nicht verhandelbar. Und Solidarität ist kein Gefühl – sie ist Verpflichtung.“

Weitere Themen

Landtagswahl 2026: Gregor Gysi in Esslingen: „Gute Politik ist das beste Argument für Demokratie“

Landtagswahl 2026 Gregor Gysi in Esslingen: „Gute Politik ist das beste Argument für Demokratie“

Wenn Gregor Gysi in diesen Tagen Wahlkampf für die Linke macht, spricht er meist vor vollen Hallen. So war das nun auch im Esslinger Neckar Forum.
Von Alexander Maier
Event in Filderstadt: Warum der Pferdemarkt 2026 schon wieder ausfällt

Event in Filderstadt Warum der Pferdemarkt 2026 schon wieder ausfällt

2024 mussten die Menschen auf den Pferdemarkt in Bernhausen verzichten, und auch in diesem Jahr ist die Traditionsveranstaltung gestrichen. Was ist der Grund für die Absage?
Von Caroline Holowiecki
Arbeit Kreis Esslingen: „Mein eigenes Ding“ – Motiviert die Wirtschaftskrise zur Gründung?

Arbeit Kreis Esslingen „Mein eigenes Ding“ – Motiviert die Wirtschaftskrise zur Gründung?

Wieder mehr Menschen gründen ihr eigenes Unternehmen – auch im Kreis Esslingen. Motor ist die Krise in der Industrie. Wie erfolgsversprechend ist ein solcher Wechsel?
Von Greta Gramberg
Landratsamt Esslingen: Behörden für Publikum geschlossen: In den Pulverwiesen ziehen etliche Ämter um

Landratsamt Esslingen Behörden für Publikum geschlossen: In den Pulverwiesen ziehen etliche Ämter um

Im Landratsamt auf den Esslinger Pulverwiesen ziehen einige Ämter innerhalb des Gebäudes um. In der nächsten Woche kommt es zu zeitweiligen Schließungen.
Von Andreas Pflüger
Handwerk in Ostfildern: Bald ist der Holzofen aus: Bäckerei Bluthardt in Nellingen schließt

Handwerk in Ostfildern Bald ist der Holzofen aus: Bäckerei Bluthardt in Nellingen schließt

Bald gibt es kein Holzofenbrot von Frank Bulthardt mehr: Der Bäckermeister gibt mit 48 Jahren sein beliebtes Geschäft in Ostfildern-Nellingen auf. Warum gibt er auf?
Von Elisabeth Maier
Mutmaßlicher Brandstifter: 23-Jähriger soll Carport und Haus in Ostfildern angezündet haben

Mutmaßlicher Brandstifter 23-Jähriger soll Carport und Haus in Ostfildern angezündet haben

Ein Mann aus Ostfildern soll gleich zwei Brände in Ostfildern-Kemnat gelegt haben.
Von Simone Weiß
Demos zum CDU-Parteitag: Dutzende protestieren vor der Messe Stuttgart – zu verschiedenen Themen

Demos zum CDU-Parteitag Dutzende protestieren vor der Messe Stuttgart – zu verschiedenen Themen

Proteste zur Eröffnung des CDU-Bundesparteitags: Auf dem Gelände der Messe Stuttgart kamen am Freitag unterschiedliche Demonstrierende zusammen.
Von Armin Friedl
Heftige Attacke in Ostfildern: Kinder und Jugendliche sollen 45-Jährigen angegriffen haben

Heftige Attacke in Ostfildern Kinder und Jugendliche sollen 45-Jährigen angegriffen haben

Kinder und Jugendliche sollen gegen die Scheibe eines Büros in Nellingen geschlagen und gespuckt haben. Als der Inhaber sich beschwert, wird er angegriffen.
Von Simone Weiß
Osterausstellung in Filderstadt: Mit diesen Formen wurden in Filderstadt Zuckerhasen hergestellt

Osterausstellung in Filderstadt Mit diesen Formen wurden in Filderstadt Zuckerhasen hergestellt

Die Bernhäuserin Barbara Manz zeigt in der neuen Sonderausstellung des Filderstadtmuseums einen Familienschatz besonderer Art: Formen für die Herstellung von Zuckerhasen.
Von Torsten Schöll
Autobahnlärm im Kreis Esslingen: Kommunen wollen weiter Tempolimit auf A8 – Positive Botschaft von Autobahn GmbH

Autobahnlärm im Kreis Esslingen Kommunen wollen weiter Tempolimit auf A8 – Positive Botschaft von Autobahn GmbH

Die Anliegerkommunen der A 8 im Kreis Esslingen fordern weiterhin Tempo 120. Das Ziel zu erreichen, wird nicht einfach. Nun hat die Autobahn GmbH eine kleine positive Botschaft.
Von Andreas Pflüger
Weitere Artikel zu Esslingen Landtagswahl Die Linke
 
 