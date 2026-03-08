Im Laufe des Sonntagabends liegen die ersten Ergebnisse der Landtagswahl in Hardthausen am Kocher vor. Wie ging die letzte Wahl aus, und wer kandidiert?

Am Sonntag wird auch in Hardthausen am Kocher der neue Landtag gewählt. Mit Ergebnissen wird im Laufe des Sonntagabends gerechnet. Stand jetzt sind allerdings noch keine Wahlbezirke ausgezählt. Welche Partei ist in Hardthausen am Kocher traditionell stark? Und wer steht 2026 zur Wahl? Das beantwortet dieser Text schon jetzt. Spannend: Bei der Landtagswahl 2026 gilt erstmals ein neues Wahlrecht mit Erst- und Zweitstimme wie bei der Bundestagswahl. Wir aktualisieren diesen Beitrag mit den neuesten Zwischenergebnissen aus Hardthausen am Kocher, sobald sie vorliegen. Klicken Sie hier, um den aktuellsten Stand neu zu laden.

Die Landtagswahl 2021 in Hardthausen am Kocher Bei der Landtagswahl am 14. März 2021 holte die CDU in Hardthausen am Kocher die meisten Stimmen (28,7 Prozent). Das folgende Schaubild zeigt die Stimmenanteile aller damals angetretenen Parteien:

Die Abstimmung vom Sonntag ist auch eine über die bisherige grün-schwarze Landesregierung. 2021 kamen beide Parteien in Hardthausen am Kocher zusammen auf 50,5 Prozent.

Wer Hardthausen am Kocher bislang im Landtag vertritt

Hardthausen am Kocher liegt im Wahlkreis Neckarsulm. Zuletzt wurde der Wahlkreis im Landtag vertreten von:

Armin Waldbüßer für die Grünen

Isabell Huber für die CDU

Klaus Ranger für die SPD

Carola Wolle für die AfD

Wahlbeteiligung 2021 in Hardthausen am Kocher

Die Wahlbeteiligung in Hardthausen am Kocher lag bei der vergangenen Landtagswahl bei 69,4 Prozent. In ganz Baden-Württemberg gingen 63,8 Prozent der Wahlberechtigten zur Wahl.

Diese Kandidierenden treten bei der Landtagswahl 2026 an.

Hardthausen am Kocher gehört bei der Landtagswahl zum Wahlkreis Neckarsulm. Alle Ergebnisse aus dem Wahlkreis und alle gewonnenen Mandate finden Sie im Laufe der Wahlnacht hier. Zum Wahlkreis gehören: Bad Friedrichshall - Bad Wimpfen - Eberstadt - Ellhofen - Erlenbach - Gundelsheim - Hardthausen am Kocher - Jagsthausen - Langenbrettach - Lehrensteinsfeld - Löwenstein - Möckmühl - Neckarsulm - Neudenau - Neuenstadt am Kocher - Obersulm - Oedheim - Offenau - Roigheim - Untereisesheim - Weinsberg - Widdern - Wüstenrot.

Im Wahlkreis Neckarsulm treten die folgenden Direktkandidierenden an:

Alexander Hampo für die FDP

Anita Schallenberg für die Partei „Volt“

Carola Wolle für die AfD

Florian Vollert für die Linke

Irhad Bacic für das BSW

Isabell Huber für die CDU

Jacqueline Plath für die Freien Wähler

Klaus Ranger für die SPD

Sibylle Riegger-Gnamm für die Grünen

Ute Hermann für die ÖDP

Wie haben die anderen Wahlkreise und Gemeinden in Baden-Württemberg bei der vergangenen Landtagswahl abgestimmt? Geben Sie die gewünschte Gemeinde oder den gewünschten Wahlkreis in das folgende Suchfeld ein, um direkt zu den Ergebnissen zu kommen.

Unsere gesamte Berichterstattung zur Landtagswahl 2026 finden Sie hier. Dieser Text wurde automatisch erstellt. Weil bei der Landtagswahl in diesem Jahr landesweit 21 Parteien und Listen in Baden-Württemberg antreten, fassen wir für eine bessere Übersichtlichkeit in unseren Grafiken die kleinsten Parteien unter „Sonstige“ zusammen.

Alle Ergebnisse der Landtagswahl

Automatisiert Wir berichten die Ergebnisse der Landtagswahl 2026 für alle Gemeinden und Wahlkreise in Baden-Württemberg und ordnen sie detailliert ein. Alles zu unseren Quellen und unserer Methodik lesen Sie hier.

Team Simon Koenigsdorff, Jan Georg Plavec, Chiara Sterk (Redaktion), Christian Frommeld, Michael Schlenter (Entwicklung).