Im Laufe des Sonntagabends liegen die ersten Ergebnisse der Landtagswahl in Heidenheim an der Brenz vor. Wie ging die letzte Wahl aus, und wer kandidiert?

Am Sonntag wird auch in Heidenheim an der Brenz der neue Landtag gewählt. Mit Ergebnissen wird im Laufe des Sonntagabends gerechnet. Stand jetzt sind allerdings noch keine Wahlbezirke ausgezählt. Welche Partei ist in Heidenheim an der Brenz traditionell stark? Und wer steht 2026 zur Wahl? Das beantwortet dieser Text schon jetzt. Spannend: Bei der Landtagswahl 2026 gilt erstmals ein neues Wahlrecht mit Erst- und Zweitstimme wie bei der Bundestagswahl. Wir aktualisieren diesen Beitrag mit den neuesten Zwischenergebnissen aus Heidenheim an der Brenz, sobald sie vorliegen. Klicken Sie hier, um den aktuellsten Stand neu zu laden.

Die Landtagswahl 2021 in Heidenheim an der Brenz Bei der Landtagswahl am 14. März 2021 holten die Grünen in Heidenheim an der Brenz die meisten Stimmen (27,4 Prozent). Das folgende Schaubild zeigt die Stimmenanteile aller damals angetretenen Parteien:

Die Abstimmung vom Sonntag ist auch eine über die bisherige grün-schwarze Landesregierung. 2021 kamen beide Parteien in Heidenheim an der Brenz zusammen auf 47,7 Prozent.

Wer Heidenheim an der Brenz bislang im Landtag vertritt

Heidenheim an der Brenz liegt im Wahlkreis Heidenheim. Zuletzt wurde der Wahlkreis im Landtag vertreten von:

Clara Resch für die Grünen

Andreas Stoch für die SPD

Wahlbeteiligung 2021 in Heidenheim an der Brenz

Die Wahlbeteiligung in Heidenheim an der Brenz lag bei der vergangenen Landtagswahl bei 55,9 Prozent. In ganz Baden-Württemberg gingen 63,8 Prozent der Wahlberechtigten zur Wahl.

Diese Kandidierenden treten bei der Landtagswahl 2026 an.

Heidenheim an der Brenz gehört bei der Landtagswahl zum Wahlkreis Heidenheim. Alle Ergebnisse aus dem Wahlkreis und alle gewonnenen Mandate finden Sie im Laufe der Wahlnacht hier. Zum Wahlkreis gehören: Dischingen - Gerstetten - Giengen an der Brenz - Heidenheim an der Brenz - Herbrechtingen - Hermaringen - Königsbronn - Nattheim - Niederstotzingen - Sontheim an der Brenz - Steinheim am Albuch.

Im Wahlkreis Heidenheim treten die folgenden Direktkandidierenden an:

Andreas Stoch für die SPD

Clara Resch für die Grünen

Daniel Rolfs für die Linke

Jürgen Müller für die AfD

Klara Sanwald für die FDP

Maurice Chesauan für das BSW

Michael Kolb für die CDU

Petra Hackl für die Partei „Bündnis Deutschland“

Dieser Text wurde automatisch erstellt. Weil bei der Landtagswahl in diesem Jahr landesweit 21 Parteien und Listen in Baden-Württemberg antreten, fassen wir für eine bessere Übersichtlichkeit in unseren Grafiken die kleinsten Parteien unter „Sonstige" zusammen.

