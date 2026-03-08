Im Laufe des Sonntagabends liegen die ersten Ergebnisse der Landtagswahl in Ilsfeld vor. Wie ging die letzte Wahl aus, und wer kandidiert?

Am Sonntag wird auch in Ilsfeld der neue Landtag gewählt. Mit Ergebnissen wird im Laufe des Sonntagabends gerechnet. Stand jetzt sind allerdings noch keine Wahlbezirke ausgezählt. Welche Partei ist in Ilsfeld traditionell stark? Und wer steht 2026 zur Wahl? Das beantwortet dieser Text schon jetzt. Spannend: Bei der Landtagswahl 2026 gilt erstmals ein neues Wahlrecht mit Erst- und Zweitstimme wie bei der Bundestagswahl. Wir aktualisieren diesen Beitrag mit den neuesten Zwischenergebnissen aus Ilsfeld, sobald sie vorliegen. Klicken Sie hier, um den aktuellsten Stand neu zu laden.

Die Landtagswahl 2021 in Ilsfeld Bei der Landtagswahl am 14. März 2021 holten die Grünen in Ilsfeld die meisten Stimmen (29,2 Prozent). Das folgende Schaubild zeigt die Stimmenanteile aller damals angetretenen Parteien:

Die Abstimmung vom Sonntag ist auch eine über die bisherige grün-schwarze Landesregierung. 2021 kamen beide Parteien in Ilsfeld zusammen auf 56,1 Prozent.

Wer Ilsfeld bislang im Landtag vertritt

Ilsfeld liegt im Wahlkreis Eppingen. Zuletzt wurde der Wahlkreis im Landtag vertreten von:

Erwin Köhler für die Grünen

Michael Preusch für die CDU

Georg Heitlinger für die FDP

Dennis Klecker für die AfD

Wahlbeteiligung 2021 in Ilsfeld

Die Wahlbeteiligung in Ilsfeld lag bei der vergangenen Landtagswahl bei 71,8 Prozent. In ganz Baden-Württemberg gingen 63,8 Prozent der Wahlberechtigten zur Wahl.

Diese Kandidierenden treten bei der Landtagswahl 2026 an.

Ilsfeld gehört bei der Landtagswahl zum Wahlkreis Eppingen. Alle Ergebnisse aus dem Wahlkreis und alle gewonnenen Mandate finden Sie im Laufe der Wahlnacht hier. Zum Wahlkreis gehören: Abstatt - Bad Rappenau - Beilstein - Brackenheim - Cleebronn - Eppingen - Gemmingen - Güglingen - Ilsfeld - Ittlingen - Kirchardt - Lauffen am Neckar - Massenbachhausen - Neckarwestheim - Pfaffenhofen - Schwaigern - Siegelsbach - Untergruppenbach - Zaberfeld.

Im Wahlkreis Eppingen treten die folgenden Direktkandidierenden an:

Bettina Fischer für die SPD

Carina Menakker für die ÖDP

Dennis Klecker für die AfD

Emma Weber für die Linke

Erwin Köhler für die Grünen

Georg Heitlinger für die FDP

Horst Rothenhöfer für die Partei „Werteunion“

Jochen Holzmann für die Partei „Bündnis Deutschland“

Michael Preusch für die CDU

