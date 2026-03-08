Im Laufe des Sonntagabends liegen die ersten Ergebnisse der Landtagswahl in Ilvesheim vor. Wie ging die letzte Wahl aus, und wer kandidiert?

Am Sonntag wird auch in Ilvesheim der neue Landtag gewählt. Mit Ergebnissen wird im Laufe des Sonntagabends gerechnet. Stand jetzt sind allerdings noch keine Wahlbezirke ausgezählt. Welche Partei ist in Ilvesheim traditionell stark? Und wer steht 2026 zur Wahl? Das beantwortet dieser Text schon jetzt. Spannend: Bei der Landtagswahl 2026 gilt erstmals ein neues Wahlrecht mit Erst- und Zweitstimme wie bei der Bundestagswahl. Wir aktualisieren diesen Beitrag mit den neuesten Zwischenergebnissen aus Ilvesheim, sobald sie vorliegen. Klicken Sie hier, um den aktuellsten Stand neu zu laden.

Die Landtagswahl 2021 in Ilvesheim Bei der Landtagswahl am 14. März 2021 holten die Grünen in Ilvesheim die meisten Stimmen (32,1 Prozent). Das folgende Schaubild zeigt die Stimmenanteile aller damals angetretenen Parteien:

Die Abstimmung vom Sonntag ist auch eine über die bisherige grün-schwarze Landesregierung. 2021 kamen beide Parteien in Ilvesheim zusammen auf 53,1 Prozent.

Wer Ilvesheim bislang im Landtag vertritt

Ilvesheim liegt im Wahlkreis Weinheim. Zuletzt wurde der Wahlkreis im Landtag vertreten von:

Fadime Tuncer für die Grünen

Sebastian Cuny für die SPD

Wahlbeteiligung 2021 in Ilvesheim

Die Wahlbeteiligung in Ilvesheim lag bei der vergangenen Landtagswahl bei 67,8 Prozent. In ganz Baden-Württemberg gingen 63,8 Prozent der Wahlberechtigten zur Wahl.

Diese Kandidierenden treten bei der Landtagswahl 2026 an.

Ilvesheim gehört bei der Landtagswahl zum Wahlkreis Weinheim. Alle Ergebnisse aus dem Wahlkreis und alle gewonnenen Mandate finden Sie im Laufe der Wahlnacht hier. Zum Wahlkreis gehören: Dossenheim - Edingen-Neckarhausen - Heddesheim - Hemsbach - Hirschberg an der Bergstraße - Ilvesheim - Ladenburg - Laudenbach - Schriesheim - Weinheim.

Im Wahlkreis Weinheim treten die folgenden Direktkandidierenden an:

Bastian Schneider für die CDU

Christian Schwarz für die FDP

Christian Schäfer für die AfD

Fadime Tuncer für die Grünen

Jessica Vierling für die „Partei“

Justus Heine für die Linke

Kevin Grimmeisen für die Partei „Volt“

Monika Jiang für die Einzelbewerber

Sébastian Cuny für die SPD

Wie haben die anderen Wahlkreise und Gemeinden in Baden-Württemberg bei der vergangenen Landtagswahl abgestimmt?

Unsere gesamte Berichterstattung zur Landtagswahl 2026 finden Sie hier. Dieser Text wurde automatisch erstellt. Weil bei der Landtagswahl in diesem Jahr landesweit 21 Parteien und Listen in Baden-Württemberg antreten, fassen wir für eine bessere Übersichtlichkeit in unseren Grafiken die kleinsten Parteien unter „Sonstige" zusammen.

Automatisiert Wir berichten die Ergebnisse der Landtagswahl 2026 für alle Gemeinden und Wahlkreise in Baden-Württemberg und ordnen sie detailliert ein. Alles zu unseren Quellen und unserer Methodik lesen Sie hier.

Team Simon Koenigsdorff, Jan Georg Plavec, Chiara Sterk (Redaktion), Christian Frommeld, Michael Schlenter (Entwicklung).