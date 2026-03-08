Das Ergebnis der Landtagswahl in Immenstaad am Bodensee steht fest. Die meisten Stimmen erhielten die Grünen. Hier finden Sie alle Details.

Die Grünen haben bei der Landtagswahl 2026 in Immenstaad am Bodensee die meisten Stimmen geholt. Das ergibt das vorläufige amtliche Endergebnis. In diesem Beitrag berichten wir die Stimmenanteile für die angetretenen Parteien und Direktkandidierenden sowie die Wahlbeteiligung - und ordnen das Ergebnis im Vergleich mit anderen Gemeinden ein.

Zweitstimmenergebnisse in Immenstaad am Bodensee In Immenstaad am Bodensee haben am Sonntag die Grünen mit 34,3 Prozent die meisten Zweitstimmen geholt, knapp vor der CDU (33,3 Prozent). Das Schaubild zeigt die Zweitstimmenanteile in Immenstaad am Bodensee:

So haben sich die Stimmenanteile der Parteien verändert

Die stärkste Kraft bleibt im Vergleich zu 2021 gleich. Damals holten die Grünen die meisten Stimmen (37,7 Prozent). Das Schaubild zeigt alle Gewinne und Verluste bei den Zweitstimmen verglichen mit den Stimmenanteilen 2021 in Immenstaad am Bodensee. Das BSW tritt bei dieser Landtagswahl erstmals an.

Ebenfalls interessant:

Die größten Gewinne bei den Zweitstimmen kann die CDU für sich verbuchen: Im Vergleich zur Landtagswahl 2021 stieg ihr Ergebnis um 9,3 Prozentpunkte.

Die größten Verluste hat die FDP eingefahren - mit minus 7,1 Prozentpunkten.

Die bisherige Landesregierung aus Grünen und CDU kam 2021 auf 61,6 Prozent, am Sonntag holte Grün-Schwarz 67,6 Prozent der Zweitstimmen.

Das BSW tritt bei der aktuellen Wahl erstmals für den Landtag in Baden-Württemberg an und erreicht 1,2 Prozent der Zweitstimmen.

So viele Menschen gingen in Immenstaad am Bodensee zur Wahl

Die Wahlbeteiligung in Immenstaad am Bodensee lag am Sonntag bei 73,0 Prozent. 3.509 Menschen gingen zur Wahl. Verglichen mit der letzten Landtagswahl 2021 ist die Wahlbeteiligung in Immenstaad am Bodensee gestiegen, damals gaben 71,3 Prozent ihre Stimme ab. Im Landesschnitt waren es damals 63,8 Prozent.

Erststimmen-Ergebnisse

Bei der Landtagswahl 2026 gibt es erstmals Erst- und Zweitstimmen wie bei der Bundestagswahl. Die meisten Erststimmen entfallen in Immenstaad am Bodensee auf Alexander Bruns (CDU) mit 35,7 Prozent. Wer ein Mandat im Landtag von Baden-Württemberg erhält, wird allerdings über das Gesamtergebnis im Wahlkreis und die Landesliste bestimmt – die Detailergebnisse finden Sie hier.

Alle Ergebnisse im Land

Immenstaad am Bodensee gehört bei der Landtagswahl zum Wahlkreis Bodensee. Alle Ergebnisse aus dem Wahlkreis und alle gewonnenen Mandate finden Sie im Laufe der Wahlnacht hier. Zum Wahlkreis gehören: Bermatingen - Daisendorf - Deggenhausertal - Eriskirch - Frickingen - Friedrichshafen - Hagnau am Bodensee - Heiligenberg - Immenstaad am Bodensee - Kressbronn am Bodensee - Langenargen - Markdorf - Meersburg - Oberteuringen - Owingen - Salem - Sipplingen - Stetten - Uhldingen-Mühlhofen - Überlingen.

Wie haben die anderen Wahlkreise und Gemeinden in Baden-Württemberg bei der Landtagswahl abgestimmt? Geben Sie die gewünschte Gemeinde oder den gewünschten Wahlkreis in das folgende Suchfeld ein, um direkt zu den Ergebnissen zu kommen.

Ergebnisse in Immenstaad am Bodensee und dem Rest des Landes im Vergleich

Wie stark oder schwach sind die Parteien in Immenstaad am Bodensee im Vergleich mit den anderen Gemeinden im Land? Im folgenden Schaubild stellt jeder Punkt eine Gemeinde dar, Immenstaad am Bodensee ist hervorgehoben.

Landtagswahlergebnisse in Immenstaad am Bodensee seit 2011

Bei früheren Landtagswahlen war Immenstaad am Bodensee für die Grünen keine sichere Bank, wie die Entwicklung seit der Landtagswahl 2011 zeigt:

Unsere vollständige Berichterstattung zur Landtagswahl 2026 finden Sie hier. Dieser Text wurde automatisch erstellt. Weil bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg in diesem Jahr landesweit 21 Parteien antreten, fassen wir für eine bessere Übersichtlichkeit in unseren Grafiken die kleinsten Parteien unter „Sonstige“ zusammen.

Alle Ergebnisse der Landtagswahl

Automatisiert Wir berichten die Ergebnisse der Landtagswahl 2026 für alle Gemeinden und Wahlkreise in Baden-Württemberg und ordnen sie detailliert ein. Alles zu unseren Quellen und unserer Methodik lesen Sie hier.

Team Simon Koenigsdorff, Jan Georg Plavec, Chiara Sterk (Redaktion), Christian Frommeld, Michael Schlenter (Entwicklung).