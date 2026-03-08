Das Ergebnis der Landtagswahl in Immenstaad am Bodensee steht fest. Die meisten Stimmen erhielten die Grünen. Hier finden Sie alle Details.
08.03.2026 - 21:48 Uhr
Die Grünen haben bei der Landtagswahl 2026 in Immenstaad am Bodensee die meisten Stimmen geholt. Das ergibt das vorläufige amtliche Endergebnis. In diesem Beitrag berichten wir die Stimmenanteile für die angetretenen Parteien und Direktkandidierenden sowie die Wahlbeteiligung - und ordnen das Ergebnis im Vergleich mit anderen Gemeinden ein.