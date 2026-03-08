Im Laufe des Sonntagabends liegen die ersten Ergebnisse der Landtagswahl in Kirchheim am Ries vor. Wie ging die letzte Wahl aus, und wer kandidiert?

Am Sonntag wird auch in Kirchheim am Ries der neue Landtag gewählt. Mit Ergebnissen wird im Laufe des Sonntagabends gerechnet. Stand jetzt sind allerdings noch keine Wahlbezirke ausgezählt. Welche Partei ist in Kirchheim am Ries traditionell stark? Und wer steht 2026 zur Wahl? Das beantwortet dieser Text schon jetzt. Spannend: Bei der Landtagswahl 2026 gilt erstmals ein neues Wahlrecht mit Erst- und Zweitstimme wie bei der Bundestagswahl. Wir aktualisieren diesen Beitrag mit den neuesten Zwischenergebnissen aus Kirchheim am Ries, sobald sie vorliegen. Klicken Sie hier, um den aktuellsten Stand neu zu laden.

Die Landtagswahl 2021 in Kirchheim am Ries Bei der Landtagswahl am 14. März 2021 holte die CDU in Kirchheim am Ries die meisten Stimmen (35,9 Prozent). Das folgende Schaubild zeigt die Stimmenanteile aller damals angetretenen Parteien:

Die Abstimmung vom Sonntag ist auch eine über die bisherige grün-schwarze Landesregierung. 2021 kamen beide Parteien in Kirchheim am Ries zusammen auf 54,7 Prozent.

Wer Kirchheim am Ries bislang im Landtag vertritt

Kirchheim am Ries liegt im Wahlkreis Aalen. Zuletzt wurde der Wahlkreis im Landtag vertreten von:

Winfried Mack für die CDU

Wahlbeteiligung 2021 in Kirchheim am Ries

Die Wahlbeteiligung in Kirchheim am Ries lag bei der vergangenen Landtagswahl bei 69,1 Prozent. In ganz Baden-Württemberg gingen 63,8 Prozent der Wahlberechtigten zur Wahl.

Diese Kandidierenden treten bei der Landtagswahl 2026 an.

Kirchheim am Ries gehört bei der Landtagswahl zum Wahlkreis Aalen. Alle Ergebnisse aus dem Wahlkreis und alle gewonnenen Mandate finden Sie im Laufe der Wahlnacht hier. Zum Wahlkreis gehören: Aalen - Adelmannsfelden - Bopfingen - Ellenberg - Ellwangen (Jagst) - Hüttlingen - Jagstzell - Kirchheim am Ries - Lauchheim - Neresheim - Neuler - Oberkochen - Rainau - Riesbürg - Rosenberg - Stödtlen - Tannhausen - Unterschneidheim - Westhausen - Wört.

Im Wahlkreis Aalen treten die folgenden Direktkandidierenden an:

Ariane Bergerhoff für die SPD

Bennet Müller für die Grünen

Carola Glaser für die Linke

Chris Hegel für die AfD

Felix Wanke für die FDP

Steffi Bunke für das BSW

Winfried Mack für die CDU

Wie haben die anderen Wahlkreise und Gemeinden in Baden-Württemberg bei der vergangenen Landtagswahl abgestimmt? Geben Sie die gewünschte Gemeinde oder den gewünschten Wahlkreis in das folgende Suchfeld ein, um direkt zu den Ergebnissen zu kommen.

Unsere gesamte Berichterstattung zur Landtagswahl 2026 finden Sie hier. Dieser Text wurde automatisch erstellt. Weil bei der Landtagswahl in diesem Jahr landesweit 21 Parteien und Listen in Baden-Württemberg antreten, fassen wir für eine bessere Übersichtlichkeit in unseren Grafiken die kleinsten Parteien unter „Sonstige“ zusammen.

Alle Ergebnisse der Landtagswahl

Automatisiert Wir berichten die Ergebnisse der Landtagswahl 2026 für alle Gemeinden und Wahlkreise in Baden-Württemberg und ordnen sie detailliert ein. Alles zu unseren Quellen und unserer Methodik lesen Sie hier.

Team Simon Koenigsdorff, Jan Georg Plavec, Chiara Sterk (Redaktion), Christian Frommeld, Michael Schlenter (Entwicklung).