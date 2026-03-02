Landtagswahl 2026 Kommunen am Limit: Fünf Ideen gegen die Finanzkrise
Wie wollen die Landtagskandidaten aus dem Kreis Ludwigsburg die Finanzlage der Kommunen verbessern? Das sind die interessantesten Vorschläge.
Die Finanzlage der Kommunen im Kreis Ludwigsburg wird immer dramatischer. An allen Ecken und Enden fehlt Geld, eine Sparmaßnahme folgt der nächsten. Die Probleme werden wohl auch die kommenden Jahre dominieren. Was wollen die Landtagskandidaten im Kreis machen, um die finanzielle Situation der Städte und Gemeinden zu verbessern?