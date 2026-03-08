Das Auszählung der Landtagswahl in Langenargen läuft. Hier finden Sie die ersten Ergebnisse.
08.03.2026 - 20:28 Uhr
Die CDU liegt bei der Landtagswahl 2026 in Langenargen vorne. 5 von 6 Wahlbezirken sind bereits ausgezählt. In diesem Beitrag berichten wir die Stimmenanteile für die angetretenen Parteien und Direktkandidierenden - und ordnen das Ergebnis im Vergleich mit anderen Gemeinden ein. Wir aktualisieren diesen Beitrag mit den neuesten Zwischenergebnissen aus Langenargen, sobald sie vorliegen. Klicken Sie hier, um den aktuellsten Stand neu zu laden.