Das Auszählung der Landtagswahl in Leutkirch im Allgäu läuft. Hier finden Sie die ersten Ergebnisse.

Die CDU liegt bei der Landtagswahl 2026 in Leutkirch im Allgäu vorne. 28 von 29 Wahlbezirken sind bereits ausgezählt. In diesem Beitrag berichten wir die Stimmenanteile für die angetretenen Parteien und Direktkandidierenden - und ordnen das Ergebnis im Vergleich mit anderen Gemeinden ein. Wir aktualisieren diesen Beitrag mit den neuesten Zwischenergebnissen aus Leutkirch im Allgäu, sobald sie vorliegen. Klicken Sie hier, um den aktuellsten Stand neu zu laden.

Erste Zweitstimmenergebnisse in Leutkirch im Allgäu Die CDU liegt derzeit mit 36,9 Prozent der Stimmen deutlich vor den Grünen (24,5 Prozent). Das Schaubild zeigt den aktuellen Zwischenstand in Leutkirch im Allgäu:

Bisherige Veränderungen bei den Parteien

Bei der letzten Landtagswahl 2021 holte die CDU die meisten Stimmen (36,8 Prozent). Die größten Gewinne bei den Zweitstimmen kann nach dem aktuellem Auszählungstand die AfD für sich verbuchen: Im Vergleich zur Landtagswahl 2021 steigt ihr Zweitstimmenergebnis um 11,2 Prozentpunkte. Die größten Verluste würde Stand jetzt die FDP einfahren - mit minus 4,1 Prozentpunkten. Das Schaubild zeigt alle Gewinne und Verluste bei den Zweitstimmen verglichen mit den Stimmenanteilen 2021 in Leutkirch im Allgäu - basierend auf dem aktuellen Zwischenergebnis. Das BSW tritt bei dieser Landtagswahl erstmals an.

Der Zwischenstand bei den Kandidierenden

Bei der Landtagswahl 2026 gibt es erstmals Erst- und Zweitstimmen wie bei der Bundestagswahl. Die meisten Erststimmen entfallen in Leutkirch im Allgäu bislang auf Raimund Haser für die CDU mit 46,5 Prozent. Wer ein Mandat im Landtag von Baden-Württemberg erhält, wird allerdings über das Gesamtergebnis im Wahlkreis und die Landesliste bestimmt – die Detailergebnisse finden Sie hier.

Leutkirch im Allgäu gehört bei der Landtagswahl zum Wahlkreis Wangen. Alle Ergebnisse aus dem Wahlkreis und alle gewonnenen Mandate finden Sie im Laufe der Wahlnacht hier. Zum Wahlkreis gehören: Achberg - Aichstetten - Aitrach - Amtzell - Argenbühl - Aulendorf - Bad Waldsee - Bad Wurzach - Bergatreute - Berkheim - Dettingen an der Iller - Erolzheim - Isny im Allgäu - Kirchberg an der Iller - Kirchdorf an der Iller - Kißlegg - Leutkirch im Allgäu - Rot an der Rot - Tannheim - Vogt - Wangen im Allgäu - Wolfegg.

Entwicklung der Zweitstimmenanteile seit 2011

Bei früheren Landtagswahlen war Leutkirch im Allgäu für die CDU eine sichere Bank, wie die Entwicklung seit der Landtagswahl 2011 zeigt:

Die Abstimmung vom Sonntag ist auch eine über die bisherige grün-schwarze Landesregierung. 2021 kamen beide Parteien in Leutkirch im Allgäu zusammen auf 65,2 Prozent.

Unsere vollständige Berichterstattung zur Landtagswahl 2026 finden Sie hier. Dieser Text wurde automatisch erstellt. Weil bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg in diesem Jahr landesweit 21 Parteien antreten, fassen wir für eine bessere Übersichtlichkeit in unseren Grafiken die kleinsten Parteien unter „Sonstige“ zusammen.

