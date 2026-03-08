Im Laufe des Sonntagabends liegen die ersten Ergebnisse der Landtagswahl in Mannheim vor. Wie ging die letzte Wahl aus, und wer kandidiert?

Am Sonntag wird auch in Mannheim der neue Landtag gewählt. Mit Ergebnissen wird im Laufe des Sonntagabends gerechnet. Stand jetzt sind allerdings noch keine Wahlbezirke ausgezählt. Welche Partei ist in Mannheim traditionell stark? Und wer steht 2026 zur Wahl? Das beantwortet dieser Text schon jetzt. Spannend: Bei der Landtagswahl 2026 gilt erstmals ein neues Wahlrecht mit Erst- und Zweitstimme wie bei der Bundestagswahl. Wir aktualisieren diesen Beitrag mit den neuesten Zwischenergebnissen aus Mannheim, sobald sie vorliegen. Klicken Sie hier, um den aktuellsten Stand neu zu laden.

Die Landtagswahl 2021 in Mannheim Bei der Landtagswahl am 14. März 2021 holten die Grünen in Mannheim die meisten Stimmen (32,5 Prozent). Das folgende Schaubild zeigt die Stimmenanteile aller damals angetretenen Parteien:

Die Abstimmung vom Sonntag ist auch eine über die bisherige grün-schwarze Landesregierung. 2021 kamen beide Parteien in Mannheim zusammen auf 48,6 Prozent.

Wer Mannheim bislang im Landtag vertritt

In der vergangenen Legislaturperiode saßen für die Mannheimer Wahlkreise mehrere Abgeordnete im Landtag. Zuletzt waren dies:

im Wahlkreis Mannheim I: Susanne Aschhoff (Grüne) und Stefan Fulst-Blei (SPD)

im Wahlkreis Mannheim II: Elke Zimmer (Grüne) und Boris Weirauch (SPD)

Wahlbeteiligung 2021 in Mannheim

Die Wahlbeteiligung in Mannheim lag bei der vergangenen Landtagswahl bei 56,9 Prozent. In ganz Baden-Württemberg gingen 63,8 Prozent der Wahlberechtigten zur Wahl.

Mannheim ist in 2 Wahlkreise aufgeteilt, in denen unterschiedliche Direktkandidierende antreten.

Im Wahlkreis Mannheim I treten die folgenden Direktkandidierenden an:

Bernhard Pepperl für die AfD

Cem Caglayan für die Einzelbewerber

Chris Rihm für die Grünen

Erasmios Ntamkas für die Partei „Volt“

Jan Tiggeler für die Freien Wähler

Lennart Christ für die CDU

Oskar Weiß für die FDP

Philipp Fränkle für die Linke

Stefan Fulst-Blei für die SPD

Wolfgang Höhfeld für das BSW

Wie haben die anderen Wahlkreise und Gemeinden in Baden-Württemberg bei der vergangenen Landtagswahl abgestimmt? Geben Sie die gewünschte Gemeinde oder den gewünschten Wahlkreis in das folgende Suchfeld ein, um direkt zu den Ergebnissen zu kommen.

Unsere gesamte Berichterstattung zur Landtagswahl 2026 finden Sie hier. Dieser Text wurde automatisch erstellt. Weil bei der Landtagswahl in diesem Jahr landesweit 21 Parteien und Listen in Baden-Württemberg antreten, fassen wir für eine bessere Übersichtlichkeit in unseren Grafiken die kleinsten Parteien unter „Sonstige“ zusammen.

Alle Ergebnisse der Landtagswahl

Automatisiert Wir berichten die Ergebnisse der Landtagswahl 2026 für alle Gemeinden und Wahlkreise in Baden-Württemberg und ordnen sie detailliert ein. Alles zu unseren Quellen und unserer Methodik lesen Sie hier.

Team Simon Koenigsdorff, Jan Georg Plavec, Chiara Sterk (Redaktion), Christian Frommeld, Michael Schlenter (Entwicklung).