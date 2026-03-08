Im Laufe des Sonntagabends liegen die ersten Ergebnisse der Landtagswahl in Murrhardt vor. Wie ging die letzte Wahl aus, und wer kandidiert?

Am Sonntag wird auch in Murrhardt der neue Landtag gewählt. Mit Ergebnissen wird im Laufe des Sonntagabends gerechnet. Stand jetzt sind allerdings noch keine Wahlbezirke ausgezählt. Welche Partei ist in Murrhardt traditionell stark? Und wer steht 2026 zur Wahl? Das beantwortet dieser Text schon jetzt. Spannend: Bei der Landtagswahl 2026 gilt erstmals ein neues Wahlrecht mit Erst- und Zweitstimme wie bei der Bundestagswahl. Wir aktualisieren diesen Beitrag mit den neuesten Zwischenergebnissen aus Murrhardt, sobald sie vorliegen. Klicken Sie hier, um den aktuellsten Stand neu zu laden.

Die Landtagswahl 2021 in Murrhardt Bei der Landtagswahl am 14. März 2021 holte die CDU in Murrhardt die meisten Stimmen (30,3 Prozent). Das folgende Schaubild zeigt die Stimmenanteile aller damals angetretenen Parteien:

Die Abstimmung vom Sonntag ist auch eine über die bisherige grün-schwarze Landesregierung. 2021 kamen beide Parteien in Murrhardt zusammen auf 54,2 Prozent.

Wer Murrhardt bislang im Landtag vertritt

Murrhardt liegt im Wahlkreis Backnang. Zuletzt wurde der Wahlkreis im Landtag vertreten von:

Ralf Nentwich für die Grünen

Simone Kirschbaum für die SPD

Daniel Lindenschmid für die AfD

Wahlbeteiligung 2021 in Murrhardt

Die Wahlbeteiligung in Murrhardt lag bei der vergangenen Landtagswahl bei 57,6 Prozent. In ganz Baden-Württemberg gingen 63,8 Prozent der Wahlberechtigten zur Wahl.

Diese Kandidierenden treten bei der Landtagswahl 2026 an.

Murrhardt gehört bei der Landtagswahl zum Wahlkreis Backnang. Alle Ergebnisse aus dem Wahlkreis und alle gewonnenen Mandate finden Sie im Laufe der Wahlnacht hier. Zum Wahlkreis gehören: Alfdorf - Allmersbach im Tal - Althütte - Aspach - Auenwald - Backnang - Berglen - Burgstetten - Großerlach - Kaisersbach - Kirchberg an der Murr - Murrhardt - Oppenweiler - Spiegelberg - Sulzbach an der Murr - Weissach im Tal - Welzheim.

Im Wahlkreis Backnang treten die folgenden Direktkandidierenden an:

Allegra Conrad für die Linke

Damaris Lauffer für die Partei „Volt“

Daniel Lindenschmid für die AfD

Jens Steinat für die CDU

Marc Juric für die FDP

Philip Köngeter für die Piratenpartei

Ralf Nentwich für die Grünen

Simone Kirschbaum für die SPD

Dieser Text wurde automatisch erstellt. Weil bei der Landtagswahl in diesem Jahr landesweit 21 Parteien und Listen in Baden-Württemberg antreten, fassen wir für eine bessere Übersichtlichkeit in unseren Grafiken die kleinsten Parteien unter „Sonstige" zusammen.

Wir berichten die Ergebnisse der Landtagswahl 2026 für alle Gemeinden und Wahlkreise in Baden-Württemberg und ordnen sie detailliert ein.

