Im Laufe des Sonntagabends liegen die ersten Ergebnisse der Landtagswahl in Neuhausen auf den Fildern vor. Wie ging die letzte Wahl aus, und wer kandidiert?

Am Sonntag wird auch in Neuhausen auf den Fildern der neue Landtag gewählt. Mit Ergebnissen wird im Laufe des Sonntagabends gerechnet. Stand jetzt sind allerdings noch keine Wahlbezirke ausgezählt. Welche Partei ist in Neuhausen auf den Fildern traditionell stark? Und wer steht 2026 zur Wahl? Das beantwortet dieser Text schon jetzt. Spannend: Bei der Landtagswahl 2026 gilt erstmals ein neues Wahlrecht mit Erst- und Zweitstimme wie bei der Bundestagswahl. Wir aktualisieren diesen Beitrag mit den neuesten Zwischenergebnissen aus Neuhausen auf den Fildern, sobald sie vorliegen. Klicken Sie hier, um den aktuellsten Stand neu zu laden.

Die Landtagswahl 2021 in Neuhausen auf den Fildern Bei der Landtagswahl am 14. März 2021 holten die Grünen in Neuhausen auf den Fildern die meisten Stimmen (36,6 Prozent). Das folgende Schaubild zeigt die Stimmenanteile aller damals angetretenen Parteien:

Die Abstimmung vom Sonntag ist auch eine über die bisherige grün-schwarze Landesregierung. 2021 kamen beide Parteien in Neuhausen auf den Fildern zusammen auf 64,0 Prozent.

Wer Neuhausen auf den Fildern bislang im Landtag vertritt

Neuhausen auf den Fildern liegt im Wahlkreis Esslingen. Zuletzt wurde der Wahlkreis im Landtag vertreten von:

Andrea Lindlohr für die Grünen

Andreas Deuschle für die CDU

Nicolas Fink für die SPD

Wahlbeteiligung 2021 in Neuhausen auf den Fildern

Die Wahlbeteiligung in Neuhausen auf den Fildern lag bei der vergangenen Landtagswahl bei 67,9 Prozent. In ganz Baden-Württemberg gingen 63,8 Prozent der Wahlberechtigten zur Wahl.

Diese Kandidierenden treten bei der Landtagswahl 2026 an.

Neuhausen auf den Fildern gehört bei der Landtagswahl zum Wahlkreis Esslingen. Alle Ergebnisse aus dem Wahlkreis und alle gewonnenen Mandate finden Sie im Laufe der Wahlnacht hier. Zum Wahlkreis gehören: Aichwald - Denkendorf - Esslingen am Neckar - Neuhausen auf den Fildern - Ostfildern - Wolfschlugen.

Im Wahlkreis Esslingen treten die folgenden Direktkandidierenden an:

Andrea Lindlohr für die Grünen

Andreas Deuschle für die CDU

Anita Marinovic-Maticevic für die Partei „Volt“

Martin Auerbach für die Linke

Nicolas Fink für die SPD

Stephan Köthe für die AfD

Tobias Wirth für die FDP

Wie haben die anderen Wahlkreise und Gemeinden in Baden-Württemberg bei der vergangenen Landtagswahl abgestimmt? Geben Sie die gewünschte Gemeinde oder den gewünschten Wahlkreis in das folgende Suchfeld ein, um direkt zu den Ergebnissen zu kommen.

Unsere gesamte Berichterstattung zur Landtagswahl 2026 finden Sie hier. Dieser Text wurde automatisch erstellt. Weil bei der Landtagswahl in diesem Jahr landesweit 21 Parteien und Listen in Baden-Württemberg antreten, fassen wir für eine bessere Übersichtlichkeit in unseren Grafiken die kleinsten Parteien unter „Sonstige“ zusammen.

Alle Ergebnisse der Landtagswahl

Automatisiert Wir berichten die Ergebnisse der Landtagswahl 2026 für alle Gemeinden und Wahlkreise in Baden-Württemberg und ordnen sie detailliert ein. Alles zu unseren Quellen und unserer Methodik lesen Sie hier.

Team Simon Koenigsdorff, Jan Georg Plavec, Chiara Sterk (Redaktion), Christian Frommeld, Michael Schlenter (Entwicklung).