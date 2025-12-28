Bei der letzten Landtagswahl vor vier Jahren war eine Ampelkoalition für die FDP eine realistische Regierungsoption. Nun sieht die Sache anders aus.
28.12.2025 - 08:30 Uhr
Die FDP Baden-Württemberg will nach der nächsten Landtagswahl zwingend mit der CDU koalieren - ein Ampelbündnis mit Grünen und SPD schließt die Partei definitiv aus. Ein entsprechender Beschluss des Landesvorstands, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, soll den Delegierten des Landesparteitags am 5. Januar vorgelegt werden.