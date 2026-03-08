Im Laufe des Sonntagabends liegen die ersten Ergebnisse der Landtagswahl in Oberhausen-Rheinhausen vor. Wie ging die letzte Wahl aus, und wer kandidiert?

Am Sonntag wird auch in Oberhausen-Rheinhausen der neue Landtag gewählt. Mit Ergebnissen wird im Laufe des Sonntagabends gerechnet. Stand jetzt sind allerdings noch keine Wahlbezirke ausgezählt. Welche Partei ist in Oberhausen-Rheinhausen traditionell stark? Und wer steht 2026 zur Wahl? Das beantwortet dieser Text schon jetzt. Spannend: Bei der Landtagswahl 2026 gilt erstmals ein neues Wahlrecht mit Erst- und Zweitstimme wie bei der Bundestagswahl. Wir aktualisieren diesen Beitrag mit den neuesten Zwischenergebnissen aus Oberhausen-Rheinhausen, sobald sie vorliegen. Klicken Sie hier, um den aktuellsten Stand neu zu laden.

Die Landtagswahl 2021 in Oberhausen-Rheinhausen Bei der Landtagswahl am 14. März 2021 holte die CDU in Oberhausen-Rheinhausen die meisten Stimmen (26,1 Prozent). Das folgende Schaubild zeigt die Stimmenanteile aller damals angetretenen Parteien:

Die Abstimmung vom Sonntag ist auch eine über die bisherige grün-schwarze Landesregierung. 2021 kamen beide Parteien in Oberhausen-Rheinhausen zusammen auf 51,9 Prozent.

Wer Oberhausen-Rheinhausen bislang im Landtag vertritt

Oberhausen-Rheinhausen liegt im Wahlkreis Bruchsal. Zuletzt wurde der Wahlkreis im Landtag vertreten von:

Ulli Hockenberger für die CDU

Rainer Balzer für die AfD

Wahlbeteiligung 2021 in Oberhausen-Rheinhausen

Die Wahlbeteiligung in Oberhausen-Rheinhausen lag bei der vergangenen Landtagswahl bei 61,8 Prozent. In ganz Baden-Württemberg gingen 63,8 Prozent der Wahlberechtigten zur Wahl.

Diese Kandidierenden treten bei der Landtagswahl 2026 an.

Oberhausen-Rheinhausen gehört bei der Landtagswahl zum Wahlkreis Bruchsal. Alle Ergebnisse aus dem Wahlkreis und alle gewonnenen Mandate finden Sie im Laufe der Wahlnacht hier. Zum Wahlkreis gehören: Bad Schönborn - Bruchsal - Forst - Hambrücken - Karlsdorf-Neuthard - Kronau - Oberhausen-Rheinhausen - Philippsburg - Ubstadt-Weiher - Waghäusel - Östringen.

Im Wahlkreis Bruchsal treten die folgenden Direktkandidierenden an:

Christian Holzer für die SPD

Niclas Moldenhauer für die FDP

Nicole Heger für die Grünen

Saltanat Abduvaliev für die Linke

Thorsten Schwarz für die CDU

Tobias Dammert für die AfD

