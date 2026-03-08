Im Laufe des Sonntagabends liegen die ersten Ergebnisse der Landtagswahl in Ötigheim vor. Wie ging die letzte Wahl aus, und wer kandidiert?

Am Sonntag wird auch in Ötigheim der neue Landtag gewählt. Mit Ergebnissen wird im Laufe des Sonntagabends gerechnet. Stand jetzt sind allerdings noch keine Wahlbezirke ausgezählt. Welche Partei ist in Ötigheim traditionell stark? Und wer steht 2026 zur Wahl? Das beantwortet dieser Text schon jetzt. Spannend: Bei der Landtagswahl 2026 gilt erstmals ein neues Wahlrecht mit Erst- und Zweitstimme wie bei der Bundestagswahl. Wir aktualisieren diesen Beitrag mit den neuesten Zwischenergebnissen aus Ötigheim, sobald sie vorliegen. Klicken Sie hier, um den aktuellsten Stand neu zu laden.

Die Landtagswahl 2021 in Ötigheim Bei der Landtagswahl am 14. März 2021 holte die CDU in Ötigheim die meisten Stimmen (36,5 Prozent). Das folgende Schaubild zeigt die Stimmenanteile aller damals angetretenen Parteien:

Die Abstimmung vom Sonntag ist auch eine über die bisherige grün-schwarze Landesregierung. 2021 kamen beide Parteien in Ötigheim zusammen auf 61,9 Prozent.

Wer Ötigheim bislang im Landtag vertritt

Ötigheim liegt im Wahlkreis Rastatt. Zuletzt wurde der Wahlkreis im Landtag vertreten von:

Thomas Hentschel für die Grünen

Alexander Becker für die CDU

Jonas Weber für die SPD

Wahlbeteiligung 2021 in Ötigheim

Die Wahlbeteiligung in Ötigheim lag bei der vergangenen Landtagswahl bei 65,8 Prozent. In ganz Baden-Württemberg gingen 63,8 Prozent der Wahlberechtigten zur Wahl.

Diese Kandidierenden treten bei der Landtagswahl 2026 an.

Ötigheim gehört bei der Landtagswahl zum Wahlkreis Rastatt. Alle Ergebnisse aus dem Wahlkreis und alle gewonnenen Mandate finden Sie im Laufe der Wahlnacht hier. Zum Wahlkreis gehören: Au am Rhein - Bietigheim - Bischweier - Durmersheim - Elchesheim-Illingen - Forbach - Gaggenau - Gernsbach - Iffezheim - Kuppenheim - Loffenau - Muggensturm - Rastatt - Steinmauern - Weisenbach - Ötigheim.

Im Wahlkreis Rastatt treten die folgenden Direktkandidierenden an:

Alexander Becker für die CDU

Felix Richter für die Linke

Jonas Weber für die SPD

Niko Metzler für die Partei „Volt“

Petra Zink für die FDP

Philipp Helber für die AfD

Thomas Hentschel für die Grünen

Dieser Text wurde automatisch erstellt. Weil bei der Landtagswahl in diesem Jahr landesweit 21 Parteien und Listen in Baden-Württemberg antreten, fassen wir für eine bessere Übersichtlichkeit in unseren Grafiken die kleinsten Parteien unter „Sonstige" zusammen.

