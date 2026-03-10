 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Baden-Württemberg

  4. Patt im Landtag: Wie die Grünen ihren Vorsprung verloren haben

Landtagswahl 2026 Patt im Landtag: Wie die Grünen ihren Vorsprung verloren haben

Landtagswahl 2026: Patt im Landtag: Wie die Grünen ihren Vorsprung verloren haben
1
Knapper als zunächst gedacht ist der Wahlsieg von Cem Özdemirs Grünen ausgefallen. Foto: Marijan Murat/dpa

Am Ende eines langen Wahlabends liegen die Grünen 0,5 Prozentpunkte vor der CDU. Bei der Zahl der Mandate im Landtag kommt es aber zum Patt. Warum?

Baden-Württemberg: Eberhard Wein (kew)

Eigentlich ist klar: Cem Özdemir und die Grünen haben die Landtagswahl gewonnen. Doch im künftigen Landtag wird bei der Mandatszahl Gleichstand zwischen den designierten Koalitionsfraktionen herrschen. Das fehlende zusätzliche Mandat hat politische Folgen und könnte für die Grünen teuer werden.

 

Schon gibt es Diskussionen über die Besetzung des Ministerpräsidentenpostens. Sogar ein Rotationsmodell wird diskutiert, bei dem CDU-Chef Manuel Hagel den eigentlichen Wahlsieger Özdemir nach der Hälfte der fünfjährigen Amtszeit ablösen könnte.

Unsere Empfehlung für Sie

Landtagswahl 2026 in BW: Patt zwischen Grünen und CDU: Diese Abgeordneten sitzen im neuen Landtag

Landtagswahl 2026 in BW Patt zwischen Grünen und CDU: Diese Abgeordneten sitzen im neuen Landtag

Dem neuen Landtag werden 157 Abgeordnete angehören – 2021 waren es 154. Wir zeigen die Sitzverteilung und alle Kandidierenden, die via Direktmandat oder Landesliste eingezogen sind.

Tatsächlich gingen die Grünen mit einem Zweitstimmenvorsprung von 30,2 zu 29,7 Prozent über die Ziellinie. Das entspricht einem Stimmenplus gegenüber der CDU von 27 312. Nach den Zweitstimmen würden den Grünen dadurch in einem Landtag mit der Regelgröße von 120 Sitzen 43 Mandate zustehen, einem mehr als der CDU.

Hier kommt aber das Erststimmenergebnis hinzu. Demnach hat die CDU 56 Wahlkreismandate errungen, also 14 Sitze mehr als ihr zustehen. Die bleiben zwar – anders als im neuen Bundestagswahlrecht – erhalten, müssen aber ausgeglichen werden. So entstehen Ausgleichsmandate, was nun dazu führt, dass im Landtag die beiden Parteien dadurch 56 Sitze erhalten. Dabei schrammen die Grünen rundungsbedingt denkbar knapp am 57. Sitz vorbei. Dafür fehlen ihnen rund 1450 Stimmen.

Anders ausgedrückt: das Grünen-Ergebnis hätte im Hundertstelbereich besser ausfallen müssen. In Anbetracht von fast 5,4 Millionen Wählern fehlen ihnen nicht einmal 0,03 Prozentpunkte.

Arno Meuter verpasst Einzug in Landtag

Der Unglücksrabe, der nun knapp nicht in den Landtag einziehen wird, heißt Arno Meuter.

Der Wahlabend sei purer Stress gewesen, berichtete der Grünen-Kandidat aus dem Neckar-Odenwald-Kreis der „Rhein-Neckar-Zeitung“. Alle zehn Minuten hätten die Meldungen zwischen „drin“ und „nicht drin“ gewechselt.

Meuter steht bei den Grünen auf Platz 54 der Landesliste. Er kommt nicht zum Zuge, weil ihm drei erfolgreiche Direktkandidaten aus Karlsruhe, Freiburg und Heidelberg den Platz wegschnappen. Sie waren anders als andere Direktkandidaten nicht auf der Landesliste abgesichert oder stehen dort weiter hinten. Einen Trost hat Meuter allerdings: sollte jemand aus der Grünen-Fraktion in den kommenden fünf Jahren aus dem Landtag ausscheiden, ist er der erste Nachrücker.

Weitere Themen

Parkplatz in Niedernhall: Auto-Attacke auf Kind: War es Rache oder ein Fahrfehler?

Parkplatz in Niedernhall Auto-Attacke auf Kind: War es Rache oder ein Fahrfehler?

Nach einem Streit eskaliert die Situation auf einem Parkplatz: Ein 12-Jähriger wird überfahren. Handelte ein 18-Jähriger aus Rache? Oder war es nur ein Fahrfehler mit dem neuen Auto?
Nach Landtagswahl: Die SPD wird gebraucht wie noch nie

Nach Landtagswahl Die SPD wird gebraucht wie noch nie

Wenn Grüne und CDU Sperenzchen machen, könnten sie sich bald wundern. Noch lebt die SPD, und die FDP kann wiederkommen, kommentiert Reiner Ruf.
Von Reiner Ruf
Landtagswahl in: Wer Winfried Kretschmann als Geburtshelfer des neuen Landtags folgt

Landtagswahl in Wer Winfried Kretschmann als Geburtshelfer des neuen Landtags folgt

Der CDU-Abgeordnete Wolfgang Reinhart wird Nachfolger von Winfried Kretschmann als Alterspräsident im Landtag. Der erstarkten AfD gibt er eine Mahnung mit auf den Weg.
Von Bärbel Krauß
Auch in Baden-Württemberg: Razzien gegen rechtsextremen Verlag in fünf Bundesländern

Auch in Baden-Württemberg Razzien gegen rechtsextremen Verlag in fünf Bundesländern

Ein rechtsextremer Verlag soll seit Jahren antisemitische Bücher verbreiten. Die Staatsanwaltschaft lässt in fünf Bundesländern Orte durchsuchen. Auch zwei EU-Länder sind betroffen.
Bei Heilbronn: Prozess um Auto-Attacke auf Kind: Von Rache getrieben?

Bei Heilbronn Prozess um Auto-Attacke auf Kind: Von Rache getrieben?

Nach einem Streit eskaliert die Situation auf einem Parkplatz: Ein 12-Jähriger wird überfahren. Handelte ein 18-Jähriger absichtlich und aus Rache? Das muss das Gericht jetzt klären.
Landtagswahl Baden-Württemberg: Analyse: Vor allem die AfD hat von der Wirtschafts-Angst profitiert

Landtagswahl Baden-Württemberg Analyse: Vor allem die AfD hat von der Wirtschafts-Angst profitiert

Die CDU wollte mit Wirtschaftskompetenz punkten. Doch wo die Sorgen der Arbeiter groß sind, gewinnt vor allem die AfD.
Von Simon Koenigsdorff
Landtagswahl 2026: Patt im Landtag: Wie die Grünen ihren Vorsprung verloren haben

Landtagswahl 2026 Patt im Landtag: Wie die Grünen ihren Vorsprung verloren haben

Am Ende eines langen Wahlabends liegen die Grünen 0,5 Prozentpunkte vor der CDU. Bei der Zahl der Mandate im Landtag kommt es aber zum Patt. Warum?
Von Eberhard Wein
Nach Landtagswahl: Hagel steuert CDU in Richtung einer Koalition des Widerwillens

Nach Landtagswahl Hagel steuert CDU in Richtung einer Koalition des Widerwillens

Nach dem hauchdünnen Sieg der Grünen stellt die CDU sich für die Gespräche über eine Koalition auf. Manuel Hagel will das Patt im Landtag maximal nutzen.
Von Bärbel Krauß, Andreas Müller und Annika Grah
Wetter in Baden-Württemberg: Wo im Südwesten ein Regenschirm eingepackt werden sollte

Wetter in Baden-Württemberg Wo im Südwesten ein Regenschirm eingepackt werden sollte

Nach milden Tagen bringt der Mittwoch Regen, starke Bewölkung und teils stürmische Böen – vor allem in höheren Lagen wird es ungemütlich.
Boris Palmer bei „Maischberger“: Was der Tübinger OB im TV zur Minister-Frage sagt

Boris Palmer bei „Maischberger“ Was der Tübinger OB im TV zur Minister-Frage sagt

Boris Palmer plaudert bei Maischberger lieber über drängende Probleme als eigene Kabinettsambitionen. Er hält sich aber alle Optionen offen – und gibt den CDU-Versteher.
Von Axel Habermehl
Weitere Artikel zu Cem Özdemir Landtagswahl Video Infografik
 
 