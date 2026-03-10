Landtagswahl 2026 Patt im Landtag: Wie die Grünen ihren Vorsprung verloren haben
Am Ende eines langen Wahlabends liegen die Grünen 0,5 Prozentpunkte vor der CDU. Bei der Zahl der Mandate im Landtag kommt es aber zum Patt. Warum?
Eigentlich ist klar: Cem Özdemir und die Grünen haben die Landtagswahl gewonnen. Doch im künftigen Landtag wird bei der Mandatszahl Gleichstand zwischen den designierten Koalitionsfraktionen herrschen. Das fehlende zusätzliche Mandat hat politische Folgen und könnte für die Grünen teuer werden.