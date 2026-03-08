Im Laufe des Sonntagabends liegen die ersten Ergebnisse der Landtagswahl in Radolfzell am Bodensee vor. Wie ging die letzte Wahl aus, und wer kandidiert?

Am Sonntag wird auch in Radolfzell am Bodensee der neue Landtag gewählt. Mit Ergebnissen wird im Laufe des Sonntagabends gerechnet. Stand jetzt sind allerdings noch keine Wahlbezirke ausgezählt. Welche Partei ist in Radolfzell am Bodensee traditionell stark? Und wer steht 2026 zur Wahl? Das beantwortet dieser Text schon jetzt. Spannend: Bei der Landtagswahl 2026 gilt erstmals ein neues Wahlrecht mit Erst- und Zweitstimme wie bei der Bundestagswahl. Wir aktualisieren diesen Beitrag mit den neuesten Zwischenergebnissen aus Radolfzell am Bodensee, sobald sie vorliegen. Klicken Sie hier, um den aktuellsten Stand neu zu laden.

Die Landtagswahl 2021 in Radolfzell am Bodensee Bei der Landtagswahl am 14. März 2021 holten die Grünen in Radolfzell am Bodensee die meisten Stimmen (35,9 Prozent). Das folgende Schaubild zeigt die Stimmenanteile aller damals angetretenen Parteien:

Die Abstimmung vom Sonntag ist auch eine über die bisherige grün-schwarze Landesregierung. 2021 kamen beide Parteien in Radolfzell am Bodensee zusammen auf 53,4 Prozent.

Wer Radolfzell am Bodensee bislang im Landtag vertritt

Radolfzell am Bodensee liegt im Wahlkreis Konstanz. Zuletzt wurde der Wahlkreis im Landtag vertreten von:

Nese Erikli für die Grünen

Wahlbeteiligung 2021 in Radolfzell am Bodensee

Die Wahlbeteiligung in Radolfzell am Bodensee lag bei der vergangenen Landtagswahl bei 64,2 Prozent. In ganz Baden-Württemberg gingen 63,8 Prozent der Wahlberechtigten zur Wahl.

Diese Kandidierenden treten bei der Landtagswahl 2026 an.

Radolfzell am Bodensee gehört bei der Landtagswahl zum Wahlkreis Konstanz. Alle Ergebnisse aus dem Wahlkreis und alle gewonnenen Mandate finden Sie im Laufe der Wahlnacht hier. Zum Wahlkreis gehören: Allensbach - Gaienhofen - Konstanz - Moos - Radolfzell am Bodensee - Reichenau - Öhningen.

Im Wahlkreis Konstanz treten die folgenden Direktkandidierenden an:

Andrea Gnann für die CDU

Daniel Niedzwetzki für das BSW

Frank Ortolf für die SPD

Lars Hofmann für die Linke

Martin Staab für die Freien Wähler

Nese Erikli für die Grünen

Patrick Konopka für die FDP

Steffen Jahnke für die AfD

Yannick Fiechtner für die Partei „Volt“

Dieser Text wurde automatisch erstellt. Weil bei der Landtagswahl in diesem Jahr landesweit 21 Parteien und Listen in Baden-Württemberg antreten, fassen wir für eine bessere Übersichtlichkeit in unseren Grafiken die kleinsten Parteien unter „Sonstige" zusammen.

