Das Auszählung der Landtagswahl in Rot an der Rot läuft. Hier finden Sie die ersten Ergebnisse.
08.03.2026 - 19:58 Uhr
Die CDU liegt bei der Landtagswahl 2026 in Rot an der Rot vorne. 1 von 4 Wahlbezirken sind bereits ausgezählt. In diesem Beitrag berichten wir die Stimmenanteile für die angetretenen Parteien und Direktkandidierenden - und ordnen das Ergebnis im Vergleich mit anderen Gemeinden ein. Wir aktualisieren diesen Beitrag mit den neuesten Zwischenergebnissen aus Rot an der Rot, sobald sie vorliegen. Klicken Sie hier, um den aktuellsten Stand neu zu laden.