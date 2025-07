Landtagswahl 2026: Schon wieder Wahlkampf

An diesem Wochenende bestimmen SPD und FDP ihre Parteilisten für die Landtagswahl im März. Grüne, CDU und AfD sind ihnen vorangegangen. Der Wahlkampf ist im Gang, viel zu früh und deshalb verdruckt noch, doch schon verengen sich die Gemüter. Alles, was sich in der Landespolitik tut – so sich überhaupt noch etwas tut – wird nach dem Nutzen für den Wahltag bemessen. Lange dauert es nicht mehr, bis die Akteure wieder diesen starren Blick zeigen, der Wahlkämpfer auszeichnet. Dann sagen sie Dinge, von denen sie nach der Wahl nichts mehr wissen wollen. Das Publikum hat sich daran gewöhnt, Wahlkampf als Spektakel zu verstehen, das niemand ernst nimmt – außer den Wahlkämpfern. Die Landespolitik bietet nur begrenzt Gestaltungsmacht, aber Mandate, Ämter und Posten. In diesem Biotop gedeiht viel Mittelmaß.