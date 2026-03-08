Im Laufe des Sonntagabends liegen die ersten Ergebnisse der Landtagswahl in Schwäbisch Hall vor. Wie ging die letzte Wahl aus, und wer kandidiert?

Am Sonntag wird auch in Schwäbisch Hall der neue Landtag gewählt. Mit Ergebnissen wird im Laufe des Sonntagabends gerechnet. Stand jetzt sind allerdings noch keine Wahlbezirke ausgezählt. Welche Partei ist in Schwäbisch Hall traditionell stark? Und wer steht 2026 zur Wahl? Das beantwortet dieser Text schon jetzt. Spannend: Bei der Landtagswahl 2026 gilt erstmals ein neues Wahlrecht mit Erst- und Zweitstimme wie bei der Bundestagswahl. Wir aktualisieren diesen Beitrag mit den neuesten Zwischenergebnissen aus Schwäbisch Hall, sobald sie vorliegen. Klicken Sie hier, um den aktuellsten Stand neu zu laden.

Die Landtagswahl 2021 in Schwäbisch Hall Bei der Landtagswahl am 14. März 2021 holten die Grünen in Schwäbisch Hall die meisten Stimmen (36,1 Prozent). Das folgende Schaubild zeigt die Stimmenanteile aller damals angetretenen Parteien:

Die Abstimmung vom Sonntag ist auch eine über die bisherige grün-schwarze Landesregierung. 2021 kamen beide Parteien in Schwäbisch Hall zusammen auf 55,4 Prozent.

Wer Schwäbisch Hall bislang im Landtag vertritt

Schwäbisch Hall liegt im Wahlkreis Schwäbisch Hall. Zuletzt wurde der Wahlkreis im Landtag vertreten von:

Jutta Niemann für die Grünen

Silvia Hapke-Lenz für die FDP

Udo Stein für die AfD

Wahlbeteiligung 2021 in Schwäbisch Hall

Die Wahlbeteiligung in Schwäbisch Hall lag bei der vergangenen Landtagswahl bei 62,4 Prozent. In ganz Baden-Württemberg gingen 63,8 Prozent der Wahlberechtigten zur Wahl.

Diese Kandidierenden treten bei der Landtagswahl 2026 an.

Schwäbisch Hall gehört bei der Landtagswahl zum Wahlkreis Schwäbisch Hall. Alle Ergebnisse aus dem Wahlkreis und alle gewonnenen Mandate finden Sie im Laufe der Wahlnacht hier. Zum Wahlkreis gehören: Bühlertann - Bühlerzell - Crailsheim - Fichtenau - Fichtenberg - Frankenhardt - Gaildorf - Ilshofen - Kirchberg an der Jagst - Kreßberg - Mainhardt - Michelbach an der Bilz - Michelfeld - Oberrot - Obersontheim - Rosengarten - Rot am See - Satteldorf - Schwäbisch Hall - Stimpfach - Sulzbach-Laufen - Vellberg - Wallhausen - Wolpertshausen.

Im Wahlkreis Schwäbisch Hall treten die folgenden Direktkandidierenden an:

Danny Multani für die SPD

Ellena Nilima Schumacher-Koelsch für die Linke

Isabell Rathgeb für die CDU

Lea Geldner für die Grünen

Luca Köngeter für die FDP

Matthias Straub für das BSW

Maximilian Ludwig für die Freien Wähler

Maximilian Teuber für die Partei „Volt“

Sylvain Roman für die ÖDP

Torsten Krause für die Partei „Bündnis C“

Udo Stein für die AfD

Dieser Text wurde automatisch erstellt. Weil bei der Landtagswahl in diesem Jahr landesweit 21 Parteien und Listen in Baden-Württemberg antreten, fassen wir für eine bessere Übersichtlichkeit in unseren Grafiken die kleinsten Parteien unter „Sonstige" zusammen.

