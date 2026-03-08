Die Grünen liegen bei der Landtagswahl 2026 in Baden-Württemberg vorne – aber wie hat Esslingen abgestimmt? Hier sehen Sie die Ergebnisse.

Bereits die erste Prognose zur Landtagswahl in Baden-Württemberg hat am Sonntagabend deutlich gemacht, dass die Meinungsforscher im Vorfeld nicht so ganz falsch lagen. Hatte die CDU vor wenigen Wochen noch einen scheinbar komfortablen Vorsprung auf die Grünen, zog die Partei des scheidenden Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann auf der Zielgeraden offenbar noch an den Christdemokraten vorbei.

Auch in Esslingen haben viele Menschen ihr Wahlrecht wahrgenommen. Die Wählerinnen und Wähler stimmten mit ihrer Zweitstimme wie folgt ab (Stand: 20.56 Uhr – 69 von 77 Wahlbezirken ausgezählt):

Grüne : 39,5 Prozent

: 39,5 Prozent CDU : 26,0 Prozent

: 26,0 Prozent AfD: 12,1 Prozent

12,1 Prozent SPD: 5,6 Prozent

5,6 Prozent FDP: 4,3 Prozent

4,3 Prozent Linke: 6,4 Prozent

6,4 Prozent BSW : 1,5 Prozent

: 1,5 Prozent Andere: 4,7 Prozent

Ihre Erststimme gaben die Wählerinnen und Wähler in Esslingen an folgende Kandidierende (Stand: 20.56 Uhr – 69 von 77 Wahlbezirken ausgezählt):

Andrea Lindlohr (Grüne) : 33,7 Prozent

: 33,7 Prozent Andreas Deuschle (CDU) : 30,8 Prozent

: 30,8 Prozent Nicolas Fink (SPD) : 9,5 Prozent

: 9,5 Prozent Tobias Wirth (FDP) : 3,3 Prozent

: 3,3 Prozent Stephan Köthe (AfD) : 12,7 Prozent

: 12,7 Prozent Martin Auerbach (Linke) : 8,0 Prozent

: 8,0 Prozent Andere: 2,0 Prozent

Tim Hauser, der Vorsitzende der Esslinger CDU-Gemeinderatsfraktion, wollte am frühen Sonntagabend zwar noch keine finale Bilanz zur Landtagswahl in Baden-Württemberg ziehen, da man die endgültigen Zahlen abwarten müsse. „Und ich bin mir auch sicher, dass Manuel Hagel der bessere Ministerpräsident für unser Land wäre“, erklärte Hauser, betonte aber ebenso, „dass wir als gute Demokraten mit diesem Ergebnis gegebenenfalls leben müssen.“

Während sich die Ergebnisse in den ersten Hochrechnungen verfestigten, stand ein anderer Punkt schon unmittelbar nach Schließung der Wahllokale fest. Die Wahlbeteiligung ging in diesem Jahr steil nach oben und dürfte sich um die 70-Prozent-Marke bewegen, nachdem sie 2021 bei 63,8 Prozent gelegen hatte. Nach einer kurzen Stippvisite in ein paar wenigen Esslinger Wahlbezirken am Nachmittag sollte sich dieser Aufwärtstrend auch im Landkreis bestätigen.