Am Sonntag wird auch in Tübingen der neue Landtag gewählt. Mit Ergebnissen wird im Laufe des Sonntagabends gerechnet. Stand jetzt sind allerdings noch keine Wahlbezirke ausgezählt. Welche Partei ist in Tübingen traditionell stark? Und wer steht 2026 zur Wahl? Das beantwortet dieser Text schon jetzt. Spannend: Bei der Landtagswahl 2026 gilt erstmals ein neues Wahlrecht mit Erst- und Zweitstimme wie bei der Bundestagswahl. Wir aktualisieren diesen Beitrag mit den neuesten Zwischenergebnissen aus Tübingen, sobald sie vorliegen. Klicken Sie hier, um den aktuellsten Stand neu zu laden.

Die Landtagswahl 2021 in Tübingen Bei der Landtagswahl am 14. März 2021 holten die Grünen in Tübingen die meisten Stimmen (44,2 Prozent). Das folgende Schaubild zeigt die Stimmenanteile aller damals angetretenen Parteien:

Die Abstimmung vom Sonntag ist auch eine über die bisherige grün-schwarze Landesregierung. 2021 kamen beide Parteien in Tübingen zusammen auf 58,7 Prozent.

Wer Tübingen bislang im Landtag vertritt

Tübingen liegt im Wahlkreis Tübingen. Zuletzt wurde der Wahlkreis im Landtag vertreten von:

Daniel Lede Abal für die Grünen

Dorothea Kliche-Behnke für die SPD

Wahlbeteiligung 2021 in Tübingen

Die Wahlbeteiligung in Tübingen lag bei der vergangenen Landtagswahl bei 74,5 Prozent. In ganz Baden-Württemberg gingen 63,8 Prozent der Wahlberechtigten zur Wahl.

Diese Kandidierenden treten bei der Landtagswahl 2026 an.

Tübingen gehört bei der Landtagswahl zum Wahlkreis Tübingen. Alle Ergebnisse aus dem Wahlkreis und alle gewonnenen Mandate finden Sie im Laufe der Wahlnacht hier. Zum Wahlkreis gehören: Ammerbuch - Bodelshausen - Dettenhausen - Mössingen - Neustetten - Ofterdingen - Rottenburg am Neckar - Tübingen.

Im Wahlkreis Tübingen treten die folgenden Direktkandidierenden an:

Anna Schneider für die AfD

Daniel Lede Abal für die Grünen

Diana Arnold für die CDU

Dorothea Kliche-Behnke für die SPD

Flavio Krahl für die „Partei“

Irene Schuster für die FDP

Katharina Poppei für die Linke

Pedro Treuer für die Partei „Volt“

Sören Lorenz für das BSW

Dieser Text wurde automatisch erstellt. Weil bei der Landtagswahl in diesem Jahr landesweit 21 Parteien und Listen in Baden-Württemberg antreten, fassen wir für eine bessere Übersichtlichkeit in unseren Grafiken die kleinsten Parteien unter „Sonstige" zusammen.

