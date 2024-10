Auch wenn Cem Özdemir in Bad Urach geboren wurde, spielt die Tatsache, dass seine Eltern aus der Türkei stammen, in der Öffentlichkeit immer wieder eine Rolle.

KNA 26.10.2024 - 12:35 Uhr

In der angekündigten Kandidatur von Agrarminister Cem Özdemir (Grüne) für das Amt des Ministerpräsidenten in Baden-Württemberg sieht der Vorsitzende der Türkischen Gemeinde in Deutschland, Gökay Sofuoglu, einen Gewinn für Menschen mit Migrationsgeschichte. Die Kandidatur sei in vielerlei Hinsicht ein wichtiges Signal und eine Erfolgsgeschichte, sagte Sofuoglu dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.