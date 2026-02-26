Monatelang sah es so aus, als sei die Landtagswahl im Südwesten so gut wie gelaufen. Nun liegt Grünen-Spitzenkandidat Cem Özdemir auf den letzten Metern fast auf Augenhöhe mit der CDU.
26.02.2026 - 18:08 Uhr
Stuttgart - Wenige Tage vor der Landtagswahl haben die Grünen in Baden-Württemberg die CDU einer Umfrage zufolge nahezu eingeholt. Wäre schon am kommenden Sonntag Landtagswahl, kämen die Grünen auf 27 Prozent der Stimmen und lägen damit nur noch einen Prozentpunkt hinter der CDU, wie eine repräsentative Vorwahlumfrage des Meinungsforschungsinstituts Infratest dimap im Auftrag der ARD ergab.