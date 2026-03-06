In Baden-Württemberg entscheidet sich am Sonntag, wer das Land künftig regiert. Das Kopf-an-Kopf-Rennen ist mehr als spannend. Die Nerven in den Parteizentralen liegen blank.
06.03.2026 - 22:58 Uhr
Grüne und CDU haben sich für den Endspurt des Wahlkampfs in Baden-Württemberg Mut gemacht. CDU-Bundeschef und Bundeskanzler Friedrich Merz kam zum Wahlkampfabschluss der Südwest-CDU nach Ravensburg - und unterstrich die Bedeutung der Landtagswahl. Diese „wird knapper als wir gedacht haben“, räumte Merz mit Blick auf die aktuellen Umfragewerte ein, nach denen Grüne und CDU gleichauf liegen.