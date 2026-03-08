Noch liegen keine Ergebnisse der Landtagswahl 2026 im Wahlkreis Bietigheim-Bissingen vor. Wie ging die letzte Wahl aus, und wer tritt im Wahlkreis an?

Am 8. März wird der neue Landtag für Baden-Württemberg gewählt. Mit ersten Ergebnissen wird im Laufe des Sonntagabends gerechnet. Stand jetzt sind noch keine Stimmen im Wahlkreis Bietigheim-Bissingen ausgezählt. Sobald Ergebnisse vorliegen, berichten wir in diesem Beitrag, wie die Parteien und Direktkandidierenden im Wahlkreis Bietigheim-Bissingen abgeschnitten haben - inklusive Erst- und Zweitstimmen sowie der Wahlbeteiligung. Bei der Landtagswahl 2026 gilt erstmals ein neues Wahlrecht mit Erst- und Zweitstimme wie bei der Bundestagswahl. Klicken Sie hier, um den aktuellsten Stand neu zu laden.

Wer kandidiert im Wahlkreis Bietigheim-Bissingen? Im Wahlkreis Bietigheim-Bissingen treten die folgenden Direktkandidierenden an:

Cal Engelhardt für die Partei „Volt“

Daniel Haas für die SPD

Gerd Bogisch für die ÖDP

Ingrid Petri für die Linke

Paul Wien für die FDP

Reno Geisler für die AfD

Tayfun Tok für die Grünen

Tobias Vogt für die CDU

Wer für den Wahlkreis Bietigheim-Bissingen in den Landtag einzieht, vertritt dort:Affalterbach - Benningen am Neckar - Besigheim - Bietigheim-Bissingen - Erdmannhausen - Erligheim - Freiberg am Neckar - Freudental - Gemmrigheim - Großbottwar - Hessigheim - Ingersheim - Kirchheim am Neckar - Löchgau - Marbach am Neckar - Mundelsheim - Murr - Oberstenfeld - Pleidelsheim - Steinheim an der Murr - Walheim

Die Landtagswahl 2021 im Wahlkreis Bietigheim-Bissingen

Bei der Landtagswahl am 14. März 2021 holten die Grünen im Wahlkreis Bietigheim-Bissingen die meisten Stimmen (34,2 Prozent). Das folgende Schaubild zeigt die Stimmenanteile aller damals angetretenen Parteien:

Die Abstimmung vom Sonntag ist auch eine über die bisherige grün-schwarze Landesregierung. 2021 kamen beide Parteien im Wahlkreis Bietigheim-Bissingen zusammen auf 58,7 Prozent.

Wer den Wahlkreis Bietigheim-Bissingen bislang im Landtag vertritt

Der Wahlkreis Bietigheim-Bissingen wurde im baden-württembergischen Landtag zuletzt vertreten von:

Tayfun Tok für die Grünen

Tobias Vogt für die CDU

Wahlbeteiligung 2021 im Wahlkreis Bietigheim-Bissingen

Die Wahlbeteiligung im Wahlkreis Bietigheim-Bissingen lag bei der vergangenen Landtagswahl bei 66,6 Prozent. In ganz Baden-Württemberg gingen 63,8 Prozent der Wahlberechtigten zur Wahl.

Wie haben die anderen Wahlkreise und Gemeinden in Baden-Württemberg bei der Landtagswahl gewählt? Geben Sie die gewünschte Gemeinde oder den gewünschten Wahlkreis in das folgende Suchfeld ein.

Unsere gesamte Berichterstattung zur Landtagswahl 2026 finden Sie hier. Dieser Text wurde automatisch erstellt. Weil bei der Landtagswahl in diesem Jahr landesweit 21 Parteien und Listen in Baden-Württemberg antreten, fassen wir für eine bessere Übersichtlichkeit in unseren Grafiken die kleinsten Parteien unter „Sonstige“ zusammen.

Alle Ergebnisse der Landtagswahl

Automatisiert Wir berichten die Ergebnisse der Landtagswahl 2026 für alle Gemeinden und Wahlkreise in Baden-Württemberg und ordnen sie detailliert ein. Alles zu unseren Quellen und unserer Methodik lesen Sie hier.

Team Simon Koenigsdorff, Jan Georg Plavec, Chiara Sterk (Redaktion), Christian Frommeld, Michael Schlenter (Entwicklung).