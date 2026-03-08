Noch liegen keine Ergebnisse der Landtagswahl 2026 im Wahlkreis Böblingen vor. Wie ging die letzte Wahl aus, und wer tritt im Wahlkreis an?

Am 8. März wird der neue Landtag für Baden-Württemberg gewählt. Mit ersten Ergebnissen wird im Laufe des Sonntagabends gerechnet. Stand jetzt sind noch keine Stimmen im Wahlkreis Böblingen ausgezählt. Sobald Ergebnisse vorliegen, berichten wir in diesem Beitrag, wie die Parteien und Direktkandidierenden im Wahlkreis Böblingen abgeschnitten haben - inklusive Erst- und Zweitstimmen sowie der Wahlbeteiligung. Bei der Landtagswahl 2026 gilt erstmals ein neues Wahlrecht mit Erst- und Zweitstimme wie bei der Bundestagswahl. Klicken Sie hier, um den aktuellsten Stand neu zu laden.

Wer kandidiert im Wahlkreis Böblingen? Im Wahlkreis Böblingen treten die folgenden Direktkandidierenden an:

Benjamin Salameh für das BSW

Christine Schäfer für die AfD

Christine Watrinet für die FDP

Florian Wahl für die SPD

Kai Hammami für die Einzelbewerber

Marcel Kläger für die Linke

Patrick Kulinski für die Partei „Volt“

Regina Dvorák-Vucetic für die CDU

Thekla Walker für die Grünen

Wer für den Wahlkreis Böblingen in den Landtag einzieht, vertritt dort:Altdorf - Böblingen - Ehningen - Gärtringen - Hildrizhausen - Holzgerlingen - Magstadt - Schönaich - Sindelfingen - Steinenbronn - Waldenbuch - Weil im Schönbuch

Die Landtagswahl 2021 im Wahlkreis Böblingen

Bei der Landtagswahl am 14. März 2021 holten die Grünen im Wahlkreis Böblingen die meisten Stimmen (31,4 Prozent). Das folgende Schaubild zeigt die Stimmenanteile aller damals angetretenen Parteien:

Die Abstimmung vom Sonntag ist auch eine über die bisherige grün-schwarze Landesregierung. 2021 kamen beide Parteien im Wahlkreis Böblingen zusammen auf 56,7 Prozent.

Wer den Wahlkreis Böblingen bislang im Landtag vertritt

Der Wahlkreis Böblingen wurde im baden-württembergischen Landtag zuletzt vertreten von:

Thekla Walker für die Grünen

Matthias Miller für die CDU

Florian Wahl für die SPD

Wahlbeteiligung 2021 im Wahlkreis Böblingen

Die Wahlbeteiligung im Wahlkreis Böblingen lag bei der vergangenen Landtagswahl bei 63,3 Prozent. In ganz Baden-Württemberg gingen 63,8 Prozent der Wahlberechtigten zur Wahl.

