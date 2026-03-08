Noch liegen keine Ergebnisse der Landtagswahl 2026 im Wahlkreis Ehingen vor. Wie ging die letzte Wahl aus, und wer tritt im Wahlkreis an?

Am 8. März wird der neue Landtag für Baden-Württemberg gewählt. Mit ersten Ergebnissen wird im Laufe des Sonntagabends gerechnet. Stand jetzt sind noch keine Stimmen im Wahlkreis Ehingen ausgezählt. Sobald Ergebnisse vorliegen, berichten wir in diesem Beitrag, wie die Parteien und Direktkandidierenden im Wahlkreis Ehingen abgeschnitten haben - inklusive Erst- und Zweitstimmen sowie der Wahlbeteiligung. Bei der Landtagswahl 2026 gilt erstmals ein neues Wahlrecht mit Erst- und Zweitstimme wie bei der Bundestagswahl. Klicken Sie hier, um den aktuellsten Stand neu zu laden.

Wer kandidiert im Wahlkreis Ehingen? Im Wahlkreis Ehingen treten die folgenden Direktkandidierenden an:

Lisa-Marie Späth für die SPD

Manfred Spähn für die Partei „Bündnis Deutschland“

Manuel Hagel für die CDU

Markus Treß für das BSW

Michael Scheffler für die AfD

Nicklas Boden für die Linke

Tobias Hocke-Beck für die Grünen

Ulrich Stoll für die Freien Wähler

Uwe Schwarz für die FDP

Wer für den Wahlkreis Ehingen in den Landtag einzieht, vertritt dort:Allmendingen - Altheim - Altheim (Alb) - Amstetten - Asselfingen - Ballendorf - Beimerstetten - Berghülen - Bernstadt - Blaubeuren - Breitingen - Börslingen - Dornstadt - Ehingen (Donau) - Emeringen - Emerkingen - Griesingen - Grundsheim - Hausen am Bussen - Heroldstatt - Holzkirch - Laichingen - Langenau - Lauterach - Lonsee - Merklingen - Munderkingen - Neenstetten - Nellingen - Nerenstetten - Oberdischingen - Obermarchtal - Oberstadion - Rammingen - Rechtenstein - Rottenacker - Schelklingen - Setzingen - Untermarchtal - Unterstadion - Unterwachingen - Weidenstetten - Westerheim - Westerstetten - Öllingen - Öpfingen

Die Landtagswahl 2021 im Wahlkreis Ehingen

Bei der Landtagswahl am 14. März 2021 holte die CDU im Wahlkreis Ehingen die meisten Stimmen (35,9 Prozent). Das folgende Schaubild zeigt die Stimmenanteile aller damals angetretenen Parteien:

Die Abstimmung vom Sonntag ist auch eine über die bisherige grün-schwarze Landesregierung. 2021 kamen beide Parteien im Wahlkreis Ehingen zusammen auf 65,4 Prozent.

Wer den Wahlkreis Ehingen bislang im Landtag vertritt

Der Wahlkreis Ehingen wurde im baden-württembergischen Landtag zuletzt vertreten von:

Manuel Hagel für die CDU

Wahlbeteiligung 2021 im Wahlkreis Ehingen

Die Wahlbeteiligung im Wahlkreis Ehingen lag bei der vergangenen Landtagswahl bei 66,5 Prozent. In ganz Baden-Württemberg gingen 63,8 Prozent der Wahlberechtigten zur Wahl.

