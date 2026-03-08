Noch liegen keine Ergebnisse der Landtagswahl 2026 im Wahlkreis Geislingen vor. Wie ging die letzte Wahl aus, und wer tritt im Wahlkreis an?

Am 8. März wird der neue Landtag für Baden-Württemberg gewählt. Mit ersten Ergebnissen wird im Laufe des Sonntagabends gerechnet. Stand jetzt sind noch keine Stimmen im Wahlkreis Geislingen ausgezählt. Sobald Ergebnisse vorliegen, berichten wir in diesem Beitrag, wie die Parteien und Direktkandidierenden im Wahlkreis Geislingen abgeschnitten haben - inklusive Erst- und Zweitstimmen sowie der Wahlbeteiligung. Bei der Landtagswahl 2026 gilt erstmals ein neues Wahlrecht mit Erst- und Zweitstimme wie bei der Bundestagswahl. Klicken Sie hier, um den aktuellsten Stand neu zu laden.

Wer kandidiert im Wahlkreis Geislingen? Im Wahlkreis Geislingen treten die folgenden Direktkandidierenden an:

Alexander Hildebrandt für die Partei „Werteunion“

Bernd Graßhof für die Linke

Jennifer Röcker für die FDP

Julian Beier für die Grünen

Nicole Razavi für die CDU

Sascha Binder für die SPD

Uwe Freiherr von Wangenheim für die AfD

Wer für den Wahlkreis Geislingen in den Landtag einzieht, vertritt dort:Aichelberg - Albershausen - Bad Boll - Bad Ditzenbach - Bad Überkingen - Böhmenkirch - Deggingen - Donzdorf - Drackenstein - Dürnau - Eschenbach - Gammelshausen - Geislingen an der Steige - Gingen an der Fils - Gruibingen - Hattenhofen - Heiningen - Hohenstadt - Kuchen - Lauterstein - Mühlhausen im Täle - Ottenbach - Salach - Schlat - Süßen - Wiesensteig - Zell unter Aichelberg

Die Landtagswahl 2021 im Wahlkreis Geislingen

Bei der Landtagswahl am 14. März 2021 holte die CDU im Wahlkreis Geislingen die meisten Stimmen (27,9 Prozent). Das folgende Schaubild zeigt die Stimmenanteile aller damals angetretenen Parteien:

Die Abstimmung vom Sonntag ist auch eine über die bisherige grün-schwarze Landesregierung. 2021 kamen beide Parteien im Wahlkreis Geislingen zusammen auf 55,4 Prozent.

Wer den Wahlkreis Geislingen bislang im Landtag vertritt

Der Wahlkreis Geislingen wurde im baden-württembergischen Landtag zuletzt vertreten von:

Nicole Razavi für die CDU

Sascha Binder für die SPD

Wahlbeteiligung 2021 im Wahlkreis Geislingen

Die Wahlbeteiligung im Wahlkreis Geislingen lag bei der vergangenen Landtagswahl bei 65,6 Prozent. In ganz Baden-Württemberg gingen 63,8 Prozent der Wahlberechtigten zur Wahl.

Wie haben die anderen Wahlkreise und Gemeinden in Baden-Württemberg bei der Landtagswahl gewählt? Geben Sie die gewünschte Gemeinde oder den gewünschten Wahlkreis in das folgende Suchfeld ein.

Unsere gesamte Berichterstattung zur Landtagswahl 2026 finden Sie hier. Dieser Text wurde automatisch erstellt. Weil bei der Landtagswahl in diesem Jahr landesweit 21 Parteien und Listen in Baden-Württemberg antreten, fassen wir für eine bessere Übersichtlichkeit in unseren Grafiken die kleinsten Parteien unter „Sonstige“ zusammen.

Alle Ergebnisse der Landtagswahl

Automatisiert Wir berichten die Ergebnisse der Landtagswahl 2026 für alle Gemeinden und Wahlkreise in Baden-Württemberg und ordnen sie detailliert ein. Alles zu unseren Quellen und unserer Methodik lesen Sie hier.

Team Simon Koenigsdorff, Jan Georg Plavec, Chiara Sterk (Redaktion), Christian Frommeld, Michael Schlenter (Entwicklung).